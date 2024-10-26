https://ria.ru/20241026/lipetsk-1980266452.html

Один из бежавших заключенных из липецкой колонии оказал сопротивление

Один из бежавших заключенных из липецкой колонии оказал сопротивление - РИА Новости, 26.10.2024

Один из бежавших заключенных из липецкой колонии оказал сопротивление

Один из бежавших из ИК-2 в Липецкой области заключенных оказал сопротивление при задержании, полиция применила табельное оружие, сообщает в своем... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T16:20

2024-10-26T16:20

2024-10-26T17:11

происшествия

липецкая область

россия

задонский район

ирина волк

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Один из бежавших из ИК-2 в Липецкой области заключенных оказал сопротивление при задержании, полиция применила табельное оружие, сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В Липецкой области мои коллеги задержали ещё двоих сбежавших из исправительной колонии. Установлено, что они скрывались вблизи посёлка Улусарка Задонского района Липецкой области. При задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, в связи с чем полицейскими было применено табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение, он доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Розыск остальных беглецов продолжается, отметила Волк.

https://ria.ru/20241026/kadry-1980257073.html

липецкая область

россия

задонский район

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происшествия, липецкая область, россия, задонский район, ирина волк