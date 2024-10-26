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На Кубани внедрят российские ИИ-технологии для развития "умных" городов - РИА Новости, 26.10.2024
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Краснодарский край
 
01:28 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/kuban-1980197767.html
На Кубани внедрят российские ИИ-технологии для развития "умных" городов
На Кубани внедрят российские ИИ-технологии для развития "умных" городов - РИА Новости, 26.10.2024
На Кубани внедрят российские ИИ-технологии для развития "умных" городов
Соглашение о внедрении отечественных разработок на основе искусственного интеллекта, в том числе развития "умной" городской среды в Краснодарском крае,... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T01:28
2024-10-26T01:28
краснодарский край
экономика
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Соглашение о внедрении отечественных разработок на основе искусственного интеллекта, в том числе развития "умной" городской среды в Краснодарском крае, подписали власти региона в рамках международной конференции по кибербезопасности "Kuban CSC-2024", сообщили в краевой администрации. "В Краснодарском крае будут внедрять отечественные разработки на основе искусственного интеллекта. Соглашение об этом подписали в рамках международной конференции по кибербезопасности "Kuban CSC-2024", - говорится в сообщении. По словам вице-губернатора Александра Руппеля, Кубань намерена ускорять процессы цифровизации и готова к внедрению искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики. "Мы видим широкие перспективы использования искусственного интеллекта в первую очередь в санаторно-курортной сфере, ЖКХ, транспортной отрасли и развитии "умных" городов. Краснодарский край входит в число регионов-лидеров России по протяженности автомобильных дорог. Мы принимаем уже более 18 миллионов туристов в год и заинтересованы в том, чтобы сделать автотранзит комфортным и безопасным. Развитие строительной сферы говорит о дальнейшем росте кубанских городов, и наша задача – сделать городскую среду по-настоящему "умной", используя самые современные решения и разработки", – сказал Руппель при подписании соглашения. Компания по видеоаналитике уже реализовала проекты в 34 странах и 62 регионах России, разрабатывая решения для "умных" городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер, отмечают власти. При этом, как уточнили в департаменте информатизации и связи Краснодарского края, реализация подписанного соглашения не ограничивает конкуренцию на рынке информационных технологий. Международная конференция по кибербезопасности "Kuban CSC" состоялась 24-25 октября. Организатором выступает краевая Ассоциация цифрового развития при поддержке администрации Краснодарского края.
https://ria.ru/20240919/korenovsk-1973541146.html
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экономика, технологии, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край, Россия
На Кубани внедрят российские ИИ-технологии для развития "умных" городов

Власти Кубани подписали соглашение о внедрении разработок на основе ИИ

© AP Photo / Martin MeissnerИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Искусственный интеллект. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Соглашение о внедрении отечественных разработок на основе искусственного интеллекта, в том числе развития "умной" городской среды в Краснодарском крае, подписали власти региона в рамках международной конференции по кибербезопасности "Kuban CSC-2024", сообщили в краевой администрации.
"В Краснодарском крае будут внедрять отечественные разработки на основе искусственного интеллекта. Соглашение об этом подписали в рамках международной конференции по кибербезопасности "Kuban CSC-2024", - говорится в сообщении.
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По словам вице-губернатора Александра Руппеля, Кубань намерена ускорять процессы цифровизации и готова к внедрению искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики.
"Мы видим широкие перспективы использования искусственного интеллекта в первую очередь в санаторно-курортной сфере, ЖКХ, транспортной отрасли и развитии "умных" городов. Краснодарский край входит в число регионов-лидеров России по протяженности автомобильных дорог. Мы принимаем уже более 18 миллионов туристов в год и заинтересованы в том, чтобы сделать автотранзит комфортным и безопасным. Развитие строительной сферы говорит о дальнейшем росте кубанских городов, и наша задача – сделать городскую среду по-настоящему "умной", используя самые современные решения и разработки", – сказал Руппель при подписании соглашения.
Компания по видеоаналитике уже реализовала проекты в 34 странах и 62 регионах России, разрабатывая решения для "умных" городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер, отмечают власти.
При этом, как уточнили в департаменте информатизации и связи Краснодарского края, реализация подписанного соглашения не ограничивает конкуренцию на рынке информационных технологий.
Международная конференция по кибербезопасности "Kuban CSC" состоялась 24-25 октября. Организатором выступает краевая Ассоциация цифрового развития при поддержке администрации Краснодарского края.
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