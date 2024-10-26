https://ria.ru/20241026/kuban-1980195550.html

На Кубани улучшат обеспечение пациентов лекарствами

На Кубани улучшат обеспечение пациентов лекарствами - РИА Новости, 26.10.2024

На Кубани улучшат обеспечение пациентов лекарствами

Обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями оптимизируют в двух больницах Краснодарского края в рамках нацпроекта "Производительность РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T00:40

2024-10-26T00:40

2024-10-26T00:40

краснодарский край

общество

армавир

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 окт – РИА Новости. Обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями оптимизируют в двух больницах Краснодарского края в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Медорганизации Кубани улучшают процесс лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Региональный центр компетенций помогает оптимизировать работу учреждений совместно с Кубанским государственным медицинским университетом в рамках программы "Приоритет 2030", - говорится в сообщении. Основной целью проекта стало обеспечение непрерывной лекарственной терапии жителей, перенесших сосудистые заболевания. Для этого эксперты совместно с медработниками оптимизировали процесс передачи информации региональным сосудистым центром городской больницы Армавира в поликлиники по месту жительства выписанных пациентов. Также были расставлены приоритеты при подготовке выписных врачебных заключений, разработаны материалы для консультирования пациентов по порядку действий для получения рецепта и по вопросам лекарственной безопасности. Созданы схемы взаимодействия всех участников процесса лекарственного обеспечения касательно наличия бесплатных препаратов в аптеках. По данным властей, эффективность в рамках нацпроекта "Производительность труда" повышают в городской больнице Армавира и Гулькевичской ЦРБ. Региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку по оптимизации рабочих процессов с помощью технологий бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" и проекта "Эффективный регион".

https://ria.ru/20240624/kuban-1955195191.html

https://ria.ru/20240808/lekarstva-1965069133.html

армавир

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, армавир, краснодарский край