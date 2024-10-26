https://ria.ru/20241026/kuban-1980195550.html
На Кубани улучшат обеспечение пациентов лекарствами
На Кубани улучшат обеспечение пациентов лекарствами - РИА Новости, 26.10.2024
На Кубани улучшат обеспечение пациентов лекарствами
Обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями оптимизируют в двух больницах Краснодарского края в рамках нацпроекта "Производительность РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T00:40
2024-10-26T00:40
2024-10-26T00:40
краснодарский край
общество
армавир
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 окт – РИА Новости. Обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями оптимизируют в двух больницах Краснодарского края в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Медорганизации Кубани улучшают процесс лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Региональный центр компетенций помогает оптимизировать работу учреждений совместно с Кубанским государственным медицинским университетом в рамках программы "Приоритет 2030", - говорится в сообщении. Основной целью проекта стало обеспечение непрерывной лекарственной терапии жителей, перенесших сосудистые заболевания. Для этого эксперты совместно с медработниками оптимизировали процесс передачи информации региональным сосудистым центром городской больницы Армавира в поликлиники по месту жительства выписанных пациентов. Также были расставлены приоритеты при подготовке выписных врачебных заключений, разработаны материалы для консультирования пациентов по порядку действий для получения рецепта и по вопросам лекарственной безопасности. Созданы схемы взаимодействия всех участников процесса лекарственного обеспечения касательно наличия бесплатных препаратов в аптеках. По данным властей, эффективность в рамках нацпроекта "Производительность труда" повышают в городской больнице Армавира и Гулькевичской ЦРБ. Региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку по оптимизации рабочих процессов с помощью технологий бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" и проекта "Эффективный регион".
https://ria.ru/20240624/kuban-1955195191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, армавир, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Армавир, Краснодарский край
На Кубани улучшат обеспечение пациентов лекарствами
На Кубани улучшат обеспечение лекарствами пациентов с сердечными заболеваниями
КРАСНОДАР, 26 окт – РИА Новости.
Обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями оптимизируют в двух больницах Краснодарского края в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона
.
"Медорганизации Кубани улучшают процесс лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Региональный центр компетенций помогает оптимизировать работу учреждений совместно с Кубанским государственным медицинским университетом в рамках программы "Приоритет 2030", - говорится в сообщении.
Основной целью проекта стало обеспечение непрерывной лекарственной терапии жителей, перенесших сосудистые заболевания. Для этого эксперты совместно с медработниками оптимизировали процесс передачи информации региональным сосудистым центром городской больницы Армавира
в поликлиники по месту жительства выписанных пациентов.
Также были расставлены приоритеты при подготовке выписных врачебных заключений, разработаны материалы для консультирования пациентов по порядку действий для получения рецепта и по вопросам лекарственной безопасности. Созданы схемы взаимодействия всех участников процесса лекарственного обеспечения касательно наличия бесплатных препаратов в аптеках.
По данным властей, эффективность в рамках нацпроекта "Производительность труда" повышают в городской больнице Армавира и Гулькевичской ЦРБ.
Региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку по оптимизации рабочих процессов с помощью технологий бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" и проекта "Эффективный регион".