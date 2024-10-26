https://ria.ru/20241026/kotiki-1980209017.html

"Для здоровья". Ученые напомнили о способности кошек влиять на хозяев

"Для здоровья". Ученые напомнили о способности кошек влиять на хозяев - РИА Новости, 26.10.2024

"Для здоровья". Ученые напомнили о способности кошек влиять на хозяев

Проживание с кошкой может оказывать глубокое влияние на физическое и психическое здоровье человека, хотя порой не лишена рисков, говорится в статье-подборке... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T05:45

2024-10-26T05:45

2024-10-26T08:39

нидерланды

наука

исследования

домашние животные

кошки

общество

здоровье

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Проживание с кошкой может оказывать глубокое влияние на физическое и психическое здоровье человека, хотя порой не лишена рисков, говорится в статье-подборке научпоп-портала Medicalxpress, которая упоминает ряд соответствующих исследований. В материале напомнили, что часто про кошек говорят, будто человек для них – обслуживающий персонал."На самом деле, многочисленные исследования показывают, что люди, которые живут с ними, чувствуют себя скорее любимыми родственниками. В исследовании 1800 владельцев кошек в Нидерландах половина заявила, что их кошка — это их семья. Каждый третий считал свою кошку ребенком или лучшим другом и считал ее преданной, поддерживающей и чуткой", — сказано в статье.Многие кошки предпочитают общение с людьми еде или игрушкам. Они могут различать, когда люди разговаривают с ними (а не с другим человеком)."Кошки склонны подходить к незнакомцам, которые сначала делают так называемый кошачий поцелуй — прищуривают глаза и медленно моргают. А исследования показывают, что у кошек выработались особые мяуканья, которые настраиваются на человеческие инстинкты заботы", — отмечается в материале.Еще одно исследование показало стили отношений между людьми и кошками, включая "отдаленные", "непринужденные" и "созависимые". В нем было обнаружено, что люди, чьи отношения с кошкой были созависимыми или дружескими, имели более высокую эмоциональную связь со своим питомцем.Наконец, люди, которые владеют или владели кошкой, имеют более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт или болезни сердца. Этот результат был выявлен в нескольких исследованиях.Не менее полезны кошки для психологического благополучия. У людей с депрессией поглаживание или игра с кошкой уменьшают симптомы (хотя это происходило в течение короткого двухчасового периода и не может быть экстраполировано на более длительную перспективу).

https://ria.ru/20240519/koshka-1947022203.html

https://ria.ru/20171214/1510979134.html

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нидерланды, наука, исследования, домашние животные, кошки, общество, здоровье