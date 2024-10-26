https://ria.ru/20241026/kotiki-1980209017.html
"Для здоровья". Ученые напомнили о способности кошек влиять на хозяев
"Для здоровья". Ученые напомнили о способности кошек влиять на хозяев - РИА Новости, 26.10.2024
"Для здоровья". Ученые напомнили о способности кошек влиять на хозяев
Проживание с кошкой может оказывать глубокое влияние на физическое и психическое здоровье человека, хотя порой не лишена рисков, говорится в статье-подборке... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:45
2024-10-26T05:45
2024-10-26T08:39
нидерланды
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Проживание с кошкой может оказывать глубокое влияние на физическое и психическое здоровье человека, хотя порой не лишена рисков, говорится в статье-подборке научпоп-портала Medicalxpress, которая упоминает ряд соответствующих исследований. В материале напомнили, что часто про кошек говорят, будто человек для них – обслуживающий персонал."На самом деле, многочисленные исследования показывают, что люди, которые живут с ними, чувствуют себя скорее любимыми родственниками. В исследовании 1800 владельцев кошек в Нидерландах половина заявила, что их кошка — это их семья. Каждый третий считал свою кошку ребенком или лучшим другом и считал ее преданной, поддерживающей и чуткой", — сказано в статье.Многие кошки предпочитают общение с людьми еде или игрушкам. Они могут различать, когда люди разговаривают с ними (а не с другим человеком)."Кошки склонны подходить к незнакомцам, которые сначала делают так называемый кошачий поцелуй — прищуривают глаза и медленно моргают. А исследования показывают, что у кошек выработались особые мяуканья, которые настраиваются на человеческие инстинкты заботы", — отмечается в материале.Еще одно исследование показало стили отношений между людьми и кошками, включая "отдаленные", "непринужденные" и "созависимые". В нем было обнаружено, что люди, чьи отношения с кошкой были созависимыми или дружескими, имели более высокую эмоциональную связь со своим питомцем.Наконец, люди, которые владеют или владели кошкой, имеют более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт или болезни сердца. Этот результат был выявлен в нескольких исследованиях.Не менее полезны кошки для психологического благополучия. У людей с депрессией поглаживание или игра с кошкой уменьшают симптомы (хотя это происходило в течение короткого двухчасового периода и не может быть экстраполировано на более длительную перспективу).
https://ria.ru/20240519/koshka-1947022203.html
https://ria.ru/20171214/1510979134.html
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нидерланды, наука, исследования, домашние животные, кошки, общество, здоровье
Нидерланды, Наука, Исследования, домашние животные, кошки, Общество, Здоровье
"Для здоровья". Ученые напомнили о способности кошек влиять на хозяев
Ученые: хозяева кошек часто чувствуют себя любимыми родственниками
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Проживание с кошкой может оказывать глубокое влияние на физическое и психическое здоровье человека, хотя порой не лишена рисков, говорится в статье-подборке научпоп-портала Medicalxpress
, которая упоминает ряд соответствующих исследований.
В материале напомнили, что часто про кошек говорят, будто человек для них – обслуживающий персонал.
"На самом деле, многочисленные исследования показывают, что люди, которые живут с ними, чувствуют себя скорее любимыми родственниками. В исследовании 1800 владельцев кошек в Нидерландах
половина заявила, что их кошка — это их семья. Каждый третий считал свою кошку ребенком или лучшим другом и считал ее преданной, поддерживающей и чуткой", — сказано в статье.
Многие кошки предпочитают общение с людьми еде или игрушкам. Они могут различать, когда люди разговаривают с ними (а не с другим человеком).
"Кошки склонны подходить к незнакомцам, которые сначала делают так называемый кошачий поцелуй — прищуривают глаза и медленно моргают. А исследования показывают, что у кошек выработались особые мяуканья, которые настраиваются на человеческие инстинкты заботы", — отмечается в материале.
Еще одно исследование показало стили отношений между людьми и кошками, включая "отдаленные", "непринужденные" и "созависимые". В нем было обнаружено, что люди, чьи отношения с кошкой были созависимыми или дружескими, имели более высокую эмоциональную связь со своим питомцем.
Наконец, люди, которые владеют или владели кошкой, имеют более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт или болезни сердца. Этот результат был выявлен в нескольких исследованиях.
Не менее полезны кошки для психологического благополучия. У людей с депрессией поглаживание или игра с кошкой уменьшают симптомы (хотя это происходило в течение короткого двухчасового периода и не может быть экстраполировано на более длительную перспективу).