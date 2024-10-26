https://ria.ru/20241026/kontent-1980302231.html

В Госдуме предложили закрепить понятие "деструктивный контент"

В Госдуме предложили закрепить понятие "деструктивный контент" - РИА Новости, 26.10.2024

В Госдуме предложили закрепить понятие "деструктивный контент"

Инициативу о закреплении в законодательстве понятия "деструктивный контент" готовят в Госдуме, ее цель - ограждение детей от подобной информации, сообщила РИА... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T22:16

2024-10-26T22:16

2024-10-26T22:16

общество

анна кузнецова

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Инициативу о закреплении в законодательстве понятия "деструктивный контент" готовят в Госдуме, ее цель - ограждение детей от подобной информации, сообщила РИА Новости вице-спикер ГД Анна Кузнецова. "Вместе с представителями профильных комитетов Госдумы, ведомств, экспертами мы не раз обсуждали этот вопрос, все согласны с тем, что важно на законодательном уровне закрепить понятие "деструктивный контент", - сообщила Кузнецова. По ее словам, к депутатам приходит большое количество обращений от родителей с просьбой оградить детей от опасной информации в интернете. "Процесс судебной блокировки трудоемкий и небыстрый, тем не менее в 2023 году на основании судебных решений заблокировано 26236 подобных интернет-страниц или интернет-ресурсов. По данным Роскомнадзора, с начала года заблокировано более 800 тысяч информационных ресурсов, которые распространяли всевозможные деструктивные сообщения, в том числе террористической направленности", - уточнила парламентарий. В настоящее время опасный контент становится заметным тогда, когда его уже успевают увидеть миллионы и фиксируются преступные действия. Одна из причин такой реакции - постоянное изменение содержания деструктивного контента, добавила Кузнецова. "В рамках работы межфракционной рабочей группы по реализации указа президента №809 вместе с представителями профильных ведомств пришли к необходимости совершенствования механизмов блокировки такой информации. К нашей работе по защите детей от опасной информации, которую мы сейчас ведем в Госдуме, подключились ученые", - сказала она. Неясность определения "деструктивного контента" может повлечь за собой увеличение опасной информации, которая становится заметной, когда трагедии уже произошли, считает Кузнецова. "Но кроме вопросов защиты от деструктивной информации, мы работаем над тем, чтобы у наших детей было больше возможностей видеть в интернете позитивный, созидательный, наполненный полезной для их развития (информацией - ред.) контент", - заключила вице-спикер Госдумы.

https://ria.ru/20241017/gosduma-1978537248.html

https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976065953.html

https://ria.ru/20240926/prestupleniya-1974730845.html

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общество, анна кузнецова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия