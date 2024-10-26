https://ria.ru/20241026/kometa-1980209677.html
Астроном рассказала, когда жители Северного полушария увидят в небе комету
Астроном рассказала, когда жители Северного полушария увидят в небе комету - РИА Новости, 26.10.2024
Астроном рассказала, когда жители Северного полушария увидят в небе комету
Комета C/2024 S1 (ATLAS) пока видна только из южного полушария Земли в телескоп. После прохождения ближайшей к Солнцу точки ее траектории яркость кометы... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:00
2024-10-26T06:00
2024-10-26T08:25
астрономия
кометы
московский планетарий
земля
космос - риа наука
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Комета C/2024 S1 (ATLAS) пока видна только из южного полушария Земли в телескоп. После прохождения ближайшей к Солнцу точки ее траектории яркость кометы увеличится. Тогда для жителей Северного полушария она будет видна невооруженным глазом, рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман. "Комета C/2024 S1 (ATLAS) видна в небольшой телескоп, но только в Южном полушарии на утреннем небе, а 26 октября 2024 года она появится в поле зрения солнечной космической обсерватории SOHO, что позволит следить за ее судьбой практически в прямом эфире", — сказала Кошман. По ее словам, особенность кометы в том, что при прохождении перигелия 28 октября она может достигнуть минус пятой звездной величины (-5m), что сделает ее видимой даже при дневном свете.В начале октября к Земле приблизилась недавно открытая комета, известная как C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Она не пронеслась, как метеор, а осталась висеть и медленно меняла свое положение от ночи к ночи.
https://ria.ru/20241010/kometa-1977472487.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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астрономия, кометы, московский планетарий, земля, космос - риа наука
Астрономия, кометы, Московский планетарий, Земля, Космос - РИА Наука
Астроном рассказала, когда жители Северного полушария увидят в небе комету
Комета C/2024 S1 (ATLAS) пока видна из Южного полушария Земли в телескоп
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Комета C/2024 S1 (ATLAS) пока видна только из южного полушария Земли в телескоп. После прохождения ближайшей к Солнцу точки ее траектории яркость кометы увеличится. Тогда для жителей Северного полушария она будет видна невооруженным глазом, рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.
"Комета C/2024 S1 (ATLAS) видна в небольшой телескоп, но только в Южном полушарии на утреннем небе, а 26 октября 2024 года она появится в поле зрения солнечной космической обсерватории SOHO, что позволит следить за ее судьбой практически в прямом эфире", — сказала Кошман.
По ее словам, особенность кометы в том, что при прохождении перигелия 28 октября она может достигнуть минус пятой звездной величины (-5m), что сделает ее видимой даже при дневном свете.
В начале октября к Земле приблизилась недавно открытая комета, известная как C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Она не пронеслась, как метеор, а осталась висеть и медленно меняла свое положение от ночи к ночи.