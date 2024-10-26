https://ria.ru/20241026/kiev-1980306013.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T23:06

2024-10-26T23:06

2024-10-26T23:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 23.00 (совпадает с мск).Ранее в субботу тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Там она продолжает действовать.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241026/odessa-1980305459.html

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киев, в мире, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины