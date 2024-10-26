https://ria.ru/20241026/kiev-1980195241.html
В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве прогремела серия взрывов - РИА Новости, 26.10.2024
В Киеве прогремела серия взрывов
Серия взрывов была слышна в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T00:35
2024-10-26T00:35
2024-10-26T00:35
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Серия взрывов была слышна в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении ТСН. Чуть позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в столице. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремела серия взрывов
ТСН: в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов