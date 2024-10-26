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СМИ показали фото туннеля, выкопанного заключенными в Липецкой области
СМИ показали фото туннеля, выкопанного заключенными в Липецкой области - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ показали фото туннеля, выкопанного заключенными в Липецкой области
"Известия" опубликовали фотографии туннеля, который выкопали сбежавшие из исправительной колонии № 2 в Липецкой области заключенные. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:50
2024-10-26T14:50
2024-10-26T17:55
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игорь артамонов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Известия" опубликовали фотографии туннеля, который выкопали сбежавшие из исправительной колонии № 2 в Липецкой области заключенные.На кадрах видно широкое углубление, которое осужденные использовали для побега.По данным СК, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2 в Липецке, сделали подкоп и накануне вечером сбежали. Региональное управление ФСИН сообщило, что все они — выходцы из Средней Азии.Четверо беглецов уже пойманы. Спецслужбы продолжают розыск других преступников.В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата. Для розыска и задержания осужденных работает оперативный штаб.В отношении сотрудников колонии возбудили уголовное дело о халатности.
https://ria.ru/20240827/koloniya-1968773714.html
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происшествия, липецкая область, липецк, игорь артамонов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), средняя азия
Происшествия, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Средняя Азия
СМИ показали фото туннеля, выкопанного заключенными в Липецкой области
В Сети появилось фото туннеля, по которому сбежали заключенные из липецкой ИК