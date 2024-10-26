https://ria.ru/20241026/kadry-1980257073.html

СМИ показали фото туннеля, выкопанного заключенными в Липецкой области

СМИ показали фото туннеля, выкопанного заключенными в Липецкой области - РИА Новости, 26.10.2024

СМИ показали фото туннеля, выкопанного заключенными в Липецкой области

"Известия" опубликовали фотографии туннеля, который выкопали сбежавшие из исправительной колонии № 2 в Липецкой области заключенные. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T14:50

2024-10-26T14:50

2024-10-26T17:55

происшествия

липецкая область

липецк

игорь артамонов

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

средняя азия

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Известия" опубликовали фотографии туннеля, который выкопали сбежавшие из исправительной колонии № 2 в Липецкой области заключенные.На кадрах видно широкое углубление, которое осужденные использовали для побега.По данным СК, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2 в Липецке, сделали подкоп и накануне вечером сбежали. Региональное управление ФСИН сообщило, что все они — выходцы из Средней Азии.Четверо беглецов уже пойманы. Спецслужбы продолжают розыск других преступников.В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата. Для розыска и задержания осужденных работает оперативный штаб.В отношении сотрудников колонии возбудили уголовное дело о халатности.

https://ria.ru/20240827/koloniya-1968773714.html

липецкая область

липецк

средняя азия

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происшествия, липецкая область, липецк, игорь артамонов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), средняя азия