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СМИ показали фото туннеля, выкопанного заключенными в Липецкой области - РИА Новости, 26.10.2024
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14:50 26.10.2024 (обновлено: 17:55 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/kadry-1980257073.html
СМИ показали фото туннеля, выкопанного заключенными в Липецкой области
СМИ показали фото туннеля, выкопанного заключенными в Липецкой области - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ показали фото туннеля, выкопанного заключенными в Липецкой области
"Известия" опубликовали фотографии туннеля, который выкопали сбежавшие из исправительной колонии № 2 в Липецкой области заключенные. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:50
2024-10-26T17:55
происшествия
липецкая область
липецк
игорь артамонов
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
средняя азия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Известия" опубликовали фотографии туннеля, который выкопали сбежавшие из исправительной колонии № 2 в Липецкой области заключенные.На кадрах видно широкое углубление, которое осужденные использовали для побега.По данным СК, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2 в Липецке, сделали подкоп и накануне вечером сбежали. Региональное управление ФСИН сообщило, что все они — выходцы из Средней Азии.Четверо беглецов уже пойманы. Спецслужбы продолжают розыск других преступников.В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата. Для розыска и задержания осужденных работает оперативный штаб.В отношении сотрудников колонии возбудили уголовное дело о халатности.
https://ria.ru/20240827/koloniya-1968773714.html
липецкая область
липецк
средняя азия
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РИА Новости
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происшествия, липецкая область, липецк, игорь артамонов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), средняя азия
Происшествия, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Средняя Азия
СМИ показали фото туннеля, выкопанного заключенными в Липецкой области

В Сети появилось фото туннеля, по которому сбежали заключенные из липецкой ИК

© Фото : соцсетиТуннель, который прорыли заключенные из липецкой колонии
Туннель, который прорыли заключенные из липецкой колонии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Туннель, который прорыли заключенные из липецкой колонии
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Известия" опубликовали фотографии туннеля, который выкопали сбежавшие из исправительной колонии № 2 в Липецкой области заключенные.
На кадрах видно широкое углубление, которое осужденные использовали для побега.
Задержание двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
Задержание двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, в Тамбовской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Задержание двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
По данным СК, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2 в Липецке, сделали подкоп и накануне вечером сбежали. Региональное управление ФСИН сообщило, что все они — выходцы из Средней Азии.
Четверо беглецов уже пойманы. Спецслужбы продолжают розыск других преступников.
В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата. Для розыска и задержания осужденных работает оперативный штаб.
В отношении сотрудников колонии возбудили уголовное дело о халатности.
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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27 августа, 15:43
 
ПроисшествияЛипецкая областьЛипецкИгорь АртамоновСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Средняя Азия
 
 
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