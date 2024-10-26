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На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 26.10.2024
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23:57 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/izrail-1980309423.html
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 26.10.2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля в районе населенных пунктов Мисгав Ам и Кирьят-Шмона, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T23:57
2024-10-26T23:57
в мире
израиль
тель-авив
хезболла
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля в районе населенных пунктов Мисгав Ам и Кирьят-Шмона, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в (населенных пунктах - ред.) Мисгав Ам и Кирьят-Шмона на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. За несколько часов до этого ливанское движение "Хезболлах" призвало жителей более 20 поселений на севере Израиля покинуть свои дома, обозначив территории законной целью. С начала субботы движение "Хезболлах" заявило о двадцати военных операциях против армии Израиля, в том числе были атакованы места скопления живой силы на приграничной территории, а также военная база ВВС в пригороде Тель-Авива и база израильской разведки в городе Цфат на севере Израиля.
https://ria.ru/20241026/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, тель-авив, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тель-Авив, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

ЦАХАЛ: в населенных пунктах Мисгав Ам и Кирьят-Шмона звучит воздушная тревоги

© AP Photo / Baz RatnerРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля в районе населенных пунктов Мисгав Ам и Кирьят-Шмона, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"Сирены прозвучали в (населенных пунктах - ред.) Мисгав Ам и Кирьят-Шмона на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
За несколько часов до этого ливанское движение "Хезболлах" призвало жителей более 20 поселений на севере Израиля покинуть свои дома, обозначив территории законной целью.
С начала субботы движение "Хезболлах" заявило о двадцати военных операциях против армии Израиля, в том числе были атакованы места скопления живой силы на приграничной территории, а также военная база ВВС в пригороде Тель-Авива и база израильской разведки в городе Цфат на севере Израиля.
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