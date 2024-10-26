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На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 26.10.2024

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля в районе населенных пунктов Мисгав Ам и Кирьят-Шмона, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T23:57

2024-10-26T23:57

2024-10-26T23:57

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля в районе населенных пунктов Мисгав Ам и Кирьят-Шмона, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в (населенных пунктах - ред.) Мисгав Ам и Кирьят-Шмона на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. За несколько часов до этого ливанское движение "Хезболлах" призвало жителей более 20 поселений на севере Израиля покинуть свои дома, обозначив территории законной целью. С начала субботы движение "Хезболлах" заявило о двадцати военных операциях против армии Израиля, в том числе были атакованы места скопления живой силы на приграничной территории, а также военная база ВВС в пригороде Тель-Авива и база израильской разведки в городе Цфат на севере Израиля.

https://ria.ru/20241026/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024