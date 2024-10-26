https://ria.ru/20241026/izrail-1980216225.html

Израиль заранее предупредил Иран об ударе, пишут СМИ

Израиль заранее предупредил Иран об ударе, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Израиль заранее предупредил Иран об ударе, пишут СМИ

Израиль заранее предупредил Иран о грядущем ударе и потенциальных целях, призывая не атаковать в ответ, сообщает портал Axios со ссылкой на трех осведомленных... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T07:53

2024-10-26T07:53

2024-10-26T07:53

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тегеран (город)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Израиль заранее предупредил Иран о грядущем ударе и потенциальных целях, призывая не атаковать в ответ, сообщает портал Axios со ссылкой на трех осведомленных источников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. "Израильтяне заранее обозначили для иранцев, какие цели они в общем будут атаковать и какие не будут", - сообщает портал. По словам источников, израильское сообщение было попыткой ограничить продолжающийся обмен атаками между Израилем и Ираном и предотвратить более широкую эскалацию. По информации портала, Израиль также предупредил Иран, чтобы тот не отвечал на планируемую атаку, подчеркнув, что если ответный удар со стороны Тегерана все-таки будет нанесен, то Тель-Авив ответит еще более мощной атакой, особенно если пострадает мирное население. При этом официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт ранее призвал Иран прекратить атаки на Израиль, чтобы этот цикл боевых действий мог закончиться без дальнейшей эскалации. Ранее ЦАХАЛ сообщил об окончании операции, в рамках которой силы ВВС атаковали ряд военных объектов в Иране. Это первая в истории израильская военная операция на территории Ирана, за которую власти официально взяли ответственность. В ходе атаки ударам, по данным ЦАХАЛ, подверглись ракетные заводы, ракетные комплексы "земля-воздух" и мощности ПВО. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Данная операция стала ответом на масштабную атаку баллистическими ракетами по еврейскому государству, которую Иран осуществил 1 октября.

https://ria.ru/20241026/iran-1980206909.html

https://ria.ru/20241026/izrail-1980203898.html

https://ria.ru/20241026/izrail-1980210264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024