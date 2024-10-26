https://ria.ru/20241026/izrail-1980212835.html
ЦАХАЛ не вносил изменений в директивы командования тыла
ЦАХАЛ не вносил изменений в директивы командования тыла - РИА Новости, 26.10.2024
ЦАХАЛ не вносил изменений в директивы командования тыла
Израиль не вносил изменений в директивы командования тыла в сфере гражданской обороны после завершения атаки ВВС на военные объекты в Иране, заявила... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:55
2024-10-26T06:55
2024-10-26T06:55
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армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Израиль не вносил изменений в директивы командования тыла в сфере гражданской обороны после завершения атаки ВВС на военные объекты в Иране, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Израиль оставляет за собой право защищать своих граждан на случай, если иранский режим продолжит нападения на Государство Израиль и его мирных жителей. Армия обороны Израиля проводит постоянную оценку ситуации и готова к оборонительным и наступательным действиям. В настоящее время никаких изменений в директивы командования тыла не внесено. Мы призываем общественность продолжать следовать текущим указаниям", - говорится в сообщении. Ранее ЦАХАЛ сообщил об окончании операции, в рамках которой силы ВВС атаковали ряд военных объектов в Иране. Это первая в истории израильская военная операция на территории Ирана, за которую власти официально взяли ответственность. В ходе атаки ударам, по данным ЦАХАЛ, подверглись ракетные заводы, ракетные комплексы "земля-воздух" и мощности ПВО. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Данная операция стала ответом на масштабную атаку баллистическими ракетами по еврейскому государству, которую Иран осуществил 1 октября.
https://ria.ru/20241026/iran-1980206909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ не вносил изменений в директивы командования тыла
ЦАХАЛ не вносил изменений в директивы командования тыла после атаки ВВС в Иране
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Израиль не вносил изменений в директивы командования тыла в сфере гражданской обороны после завершения атаки ВВС на военные объекты в Иране, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Израиль оставляет за собой право защищать своих граждан на случай, если иранский режим продолжит нападения на Государство Израиль и его мирных жителей. Армия обороны Израиля проводит постоянную оценку ситуации и готова к оборонительным и наступательным действиям. В настоящее время никаких изменений в директивы командования тыла не внесено. Мы призываем общественность продолжать следовать текущим указаниям", - говорится в сообщении.
Ранее ЦАХАЛ сообщил об окончании операции, в рамках которой силы ВВС атаковали ряд военных объектов в Иране. Это первая в истории израильская военная операция на территории Ирана, за которую власти официально взяли ответственность.
В ходе атаки ударам, по данным ЦАХАЛ, подверглись ракетные заводы, ракетные комплексы "земля-воздух" и мощности ПВО. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов.
Данная операция стала ответом на масштабную атаку баллистическими ракетами по еврейскому государству, которую Иран осуществил 1 октября.