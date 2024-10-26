Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ не вносил изменений в директивы командования тыла - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/izrail-1980212835.html
ЦАХАЛ не вносил изменений в директивы командования тыла
ЦАХАЛ не вносил изменений в директивы командования тыла - РИА Новости, 26.10.2024
ЦАХАЛ не вносил изменений в директивы командования тыла
Израиль не вносил изменений в директивы командования тыла в сфере гражданской обороны после завершения атаки ВВС на военные объекты в Иране, заявила... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:55
2024-10-26T06:55
в мире
иран
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977264510_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_73e2a88bcb605c660aacc52f11908a1e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Израиль не вносил изменений в директивы командования тыла в сфере гражданской обороны после завершения атаки ВВС на военные объекты в Иране, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Израиль оставляет за собой право защищать своих граждан на случай, если иранский режим продолжит нападения на Государство Израиль и его мирных жителей. Армия обороны Израиля проводит постоянную оценку ситуации и готова к оборонительным и наступательным действиям. В настоящее время никаких изменений в директивы командования тыла не внесено. Мы призываем общественность продолжать следовать текущим указаниям", - говорится в сообщении. Ранее ЦАХАЛ сообщил об окончании операции, в рамках которой силы ВВС атаковали ряд военных объектов в Иране. Это первая в истории израильская военная операция на территории Ирана, за которую власти официально взяли ответственность. В ходе атаки ударам, по данным ЦАХАЛ, подверглись ракетные заводы, ракетные комплексы "земля-воздух" и мощности ПВО. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Данная операция стала ответом на масштабную атаку баллистическими ракетами по еврейскому государству, которую Иран осуществил 1 октября.
https://ria.ru/20241026/iran-1980206909.html
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977264510_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_06aa33dd18a7230691f308eb07e867e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ не вносил изменений в директивы командования тыла

ЦАХАЛ не вносил изменений в директивы командования тыла после атаки ВВС в Иране

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Израиль не вносил изменений в директивы командования тыла в сфере гражданской обороны после завершения атаки ВВС на военные объекты в Иране, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Израиль оставляет за собой право защищать своих граждан на случай, если иранский режим продолжит нападения на Государство Израиль и его мирных жителей. Армия обороны Израиля проводит постоянную оценку ситуации и готова к оборонительным и наступательным действиям. В настоящее время никаких изменений в директивы командования тыла не внесено. Мы призываем общественность продолжать следовать текущим указаниям", - говорится в сообщении.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Иран готов ответить Израилю на удары по Тегерану, пишут СМИ
05:04
Ранее ЦАХАЛ сообщил об окончании операции, в рамках которой силы ВВС атаковали ряд военных объектов в Иране. Это первая в истории израильская военная операция на территории Ирана, за которую власти официально взяли ответственность.
В ходе атаки ударам, по данным ЦАХАЛ, подверглись ракетные заводы, ракетные комплексы "земля-воздух" и мощности ПВО. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов.
Данная операция стала ответом на масштабную атаку баллистическими ракетами по еврейскому государству, которую Иран осуществил 1 октября.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Тегеран назвал любую атаку Израиля на Иран "красной линией"
19 октября, 22:01
 
В миреИранИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала