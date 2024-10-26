https://ria.ru/20241026/izrail-1980204456.html

Израиль при атаке на Иран задействовал более ста самолетов

Израиль при атаке на Иран задействовал более ста самолетов - РИА Новости, 26.10.2024

Израиль при атаке на Иран задействовал более ста самолетов

Израиль при атаке на Иран задействовал более 100 самолетов, включая новейший истребитель F-35, сообщает издание Jerusalem Post. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:19

2024-10-26T04:19

2024-10-26T09:33

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иран

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Израиль при атаке на Иран задействовал более 100 самолетов, включая новейший истребитель F-35, сообщает издание Jerusalem Post."В атаке на Иран на расстоянии двух тысяч километров было задействовано более 100 самолетов, включая новейший истребитель-невидимку F-35", — говорится в сообщении.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Ряд СМИ, включая 12-й канала израильского телевидения, сообщают о второй волне ударов по территории Ирана - на этот раз по Ширазу и окрестностям.

https://ria.ru/20241026/izrail-1980203898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, f-35, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тегеран (город)