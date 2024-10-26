https://ria.ru/20241026/izrail-1980203898.html

Правительство Израиля одобрило нанесение удара по Ирану, пишут СМИ

Правительство Израиля одобрило нанесение удара по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Правительство Израиля одобрило нанесение удара по Ирану, пишут СМИ

Военно-политический кабинет министров Израиля единогласно одобрил нанесение ответного удара по Ирану, сообщила государственная телерадиокомпания Kan. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:06

2024-10-26T04:06

2024-10-26T04:06

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израиль

тегеран (город)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Военно-политический кабинет министров Израиля единогласно одобрил нанесение ответного удара по Ирану, сообщила государственная телерадиокомпания Kan. "Кабинет министров единогласно одобрил нападение на Иран", - говорится в сообщении телерадиокомпании. По ее данным, Израиль готовился атаковать Иран в последние дни, но атака была отложена из-за погодных условий. "Вечером (в пятницу - ред.) условия созрели, и операция по нападению началась. Кабинет министров по вопросам политики и безопасности одобрил нападение по телефону", - сообщила телерадиокомпания. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Ряд СМИ, включая 12-й канала израильского телевидения, сообщают о второй волне ударов по территории Ирана - на этот раз по Ширазу и окрестностям.

https://ria.ru/20241026/tsakhal-1980200501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024