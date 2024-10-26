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В ЦАХАЛ сообщили, кто руководит ударом по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
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03:53 26.10.2024 (обновлено: 03:54 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/izrail-1980203459.html
В ЦАХАЛ сообщили, кто руководит ударом по Ирану
В ЦАХАЛ сообщили, кто руководит ударом по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
В ЦАХАЛ сообщили, кто руководит ударом по Ирану
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вместе с командующим ВВС генерал-майором Томером Баром в настоящее время руководят ударом по Ирану из штаба... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:53
2024-10-26T03:54
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вместе с командующим ВВС генерал-майором Томером Баром в настоящее время руководят ударом по Ирану из штаба ВВС, заявила армейская пресс-служба. "Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви в настоящее время руководит ударом по Ирану из подземного командного центра ВВС Израиля в комплексе "Кирия" совместно с командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром", - говорится в сообщении. Также пресс-служба армии опубликовала фото обоих военачальников в этот момент. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Ряд СМИ, включая 12-й канала израильского телевидения, сообщают о второй волне ударов по территории Ирана - на этот раз по Ширазу и окрестностям.
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ЦАХАЛ сообщили, кто руководит ударом по Ирану

Начальник генштаба ЦАХАЛ вместе с командующим ВВС руководят ударом по Ирану

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкИзраильские армейские вертолеты
Израильские армейские вертолеты - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Израильские армейские вертолеты. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вместе с командующим ВВС генерал-майором Томером Баром в настоящее время руководят ударом по Ирану из штаба ВВС, заявила армейская пресс-служба.
"Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви в настоящее время руководит ударом по Ирану из подземного командного центра ВВС Израиля в комплексе "Кирия" совместно с командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром", - говорится в сообщении.
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Также пресс-служба армии опубликовала фото обоих военачальников в этот момент.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Ряд СМИ, включая 12-й канала израильского телевидения, сообщают о второй волне ударов по территории Ирана - на этот раз по Ширазу и окрестностям.
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Армия обороны Израиля нанесла удары по Ирану
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В миреИранИзраильТегеран (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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