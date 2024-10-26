https://ria.ru/20241026/izrail-1980203459.html
В ЦАХАЛ сообщили, кто руководит ударом по Ирану
В ЦАХАЛ сообщили, кто руководит ударом по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
В ЦАХАЛ сообщили, кто руководит ударом по Ирану
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вместе с командующим ВВС генерал-майором Томером Баром в настоящее время руководят ударом по Ирану из штаба... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:53
2024-10-26T03:53
2024-10-26T03:54
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вместе с командующим ВВС генерал-майором Томером Баром в настоящее время руководят ударом по Ирану из штаба ВВС, заявила армейская пресс-служба. "Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви в настоящее время руководит ударом по Ирану из подземного командного центра ВВС Израиля в комплексе "Кирия" совместно с командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром", - говорится в сообщении. Также пресс-служба армии опубликовала фото обоих военачальников в этот момент. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Ряд СМИ, включая 12-й канала израильского телевидения, сообщают о второй волне ударов по территории Ирана - на этот раз по Ширазу и окрестностям.
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ЦАХАЛ сообщили, кто руководит ударом по Ирану
Начальник генштаба ЦАХАЛ вместе с командующим ВВС руководят ударом по Ирану
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вместе с командующим ВВС генерал-майором Томером Баром в настоящее время руководят ударом по Ирану из штаба ВВС, заявила армейская пресс-служба.
"Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви в настоящее время руководит ударом по Ирану из подземного командного центра ВВС Израиля в комплексе "Кирия" совместно с командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром", - говорится в сообщении.
Также пресс-служба армии опубликовала фото обоих военачальников в этот момент.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране
. Ряд СМИ, включая 12-й канала израильского телевидения, сообщают о второй волне ударов по территории Ирана - на этот раз по Ширазу
и окрестностям.