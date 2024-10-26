https://ria.ru/20241026/izrail-1980201959.html

Нетаньяху находился в подземном штабе во время удара по Ирану

Нетаньяху находился в подземном штабе во время удара по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024

Нетаньяху находился в подземном штабе во время удара по Ирану

Премьер, министр обороны и военное руководство Израиля находились в подземном штабе на территории комплекса минобороны в Тель-Авиве во время ночного удара по... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T03:18

2024-10-26T03:18

2024-10-26T03:18

в мире

иран

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Премьер, министр обороны и военное руководство Израиля находились в подземном штабе на территории комплекса минобороны в Тель-Авиве во время ночного удара по целям в Иране, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. Офис премьера также распространил фото, на котором запечатлены Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви и другие высокопоставленные военные в момент атаки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство, осуществляемые Ираном и проиранскими силами в регионе. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.

https://ria.ru/20241026/izrail-1980200407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024