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Нетаньяху находился в подземном штабе во время удара по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
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03:18 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/izrail-1980201959.html
Нетаньяху находился в подземном штабе во время удара по Ирану
Нетаньяху находился в подземном штабе во время удара по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
Нетаньяху находился в подземном штабе во время удара по Ирану
Премьер, министр обороны и военное руководство Израиля находились в подземном штабе на территории комплекса минобороны в Тель-Авиве во время ночного удара по... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:18
2024-10-26T03:18
в мире
иран
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Премьер, министр обороны и военное руководство Израиля находились в подземном штабе на территории комплекса минобороны в Тель-Авиве во время ночного удара по целям в Иране, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. Офис премьера также распространил фото, на котором запечатлены Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви и другие высокопоставленные военные в момент атаки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство, осуществляемые Ираном и проиранскими силами в регионе. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241026/izrail-1980200407.html
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
иран
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в мире, иран, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху находился в подземном штабе во время удара по Ирану

Премьер и глава Минобороны Израиля были в бункере во время удара по Ирану

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Премьер, министр обороны и военное руководство Израиля находились в подземном штабе на территории комплекса минобороны в Тель-Авиве во время ночного удара по целям в Иране, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
Офис премьера также распространил фото, на котором запечатлены Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви и другие высокопоставленные военные в момент атаки.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В Израиле подтвердили проведение атаки на Иран
02:35
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство, осуществляемые Ираном и проиранскими силами в регионе.
Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Тегеран назвал любую атаку Израиля на Иран "красной линией"
19 октября, 22:01
 
В миреИранИзраильТель-АвивБиньямин НетаньяхуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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