https://ria.ru/20241026/izrail-1980201959.html
Нетаньяху находился в подземном штабе во время удара по Ирану
Нетаньяху находился в подземном штабе во время удара по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
Нетаньяху находился в подземном штабе во время удара по Ирану
Премьер, министр обороны и военное руководство Израиля находились в подземном штабе на территории комплекса минобороны в Тель-Авиве во время ночного удара по... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:18
2024-10-26T03:18
2024-10-26T03:18
в мире
иран
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909449159_0:211:3048:1926_1920x0_80_0_0_26d70d1a2192453d508375f1788b30cd.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Премьер, министр обороны и военное руководство Израиля находились в подземном штабе на территории комплекса минобороны в Тель-Авиве во время ночного удара по целям в Иране, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. Офис премьера также распространил фото, на котором запечатлены Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви и другие высокопоставленные военные в момент атаки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство, осуществляемые Ираном и проиранскими силами в регионе. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241026/izrail-1980200407.html
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
иран
израиль
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909449159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb7e46ee176238e4dc64a7e1197132f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху находился в подземном штабе во время удара по Ирану
Премьер и глава Минобороны Израиля были в бункере во время удара по Ирану
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Премьер, министр обороны и военное руководство Израиля находились в подземном штабе на территории комплекса минобороны в Тель-Авиве во время ночного удара по целям в Иране, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
Офис премьера также распространил фото, на котором запечатлены Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви и другие высокопоставленные военные в момент атаки.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство, осуществляемые Ираном и проиранскими силами в регионе.
Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.