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Израиль нанес удар по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
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02:24 26.10.2024 (обновлено: 02:28 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/izrail-1980200070.html
Израиль нанес удар по Ирану, пишут СМИ
Израиль нанес удар по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Израиль нанес удар по Ирану, пишут СМИ
Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, утверждает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T02:24
2024-10-26T02:28
иран
израиль
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
мария захарова
джо байден
сша
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, утверждает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника."Израиль начал атаку на Иран рано утром в субботу по местному времени в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября", - пишет портал.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
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иран
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иран, израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, мария захарова, джо байден, сша
Иран, Израиль, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Мария Захарова, Джо Байден, США
Израиль нанес удар по Ирану, пишут СМИ

Axios: Израиль нанес удар по Ирану в ответ на атаку 1 октября

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, утверждает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
"Израиль начал атаку на Иран рано утром в субботу по местному времени в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября", - пишет портал.
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Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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ИранИзраильВ миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Мария ЗахароваДжо БайденСША
 
 
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