https://ria.ru/20241026/izrail-1980200070.html

Израиль нанес удар по Ирану, пишут СМИ

Израиль нанес удар по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Израиль нанес удар по Ирану, пишут СМИ

Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, утверждает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T02:24

2024-10-26T02:24

2024-10-26T02:28

иран

израиль

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

мария захарова

джо байден

сша

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, утверждает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника."Израиль начал атаку на Иран рано утром в субботу по местному времени в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября", - пишет портал.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, мария захарова, джо байден, сша