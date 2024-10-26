https://ria.ru/20241026/iran-1980304994.html

СМИ: США пригрозили Ирану последствиями при ответе на израильский удар

СМИ: США пригрозили Ирану последствиями при ответе на израильский удар - РИА Новости, 26.10.2024

СМИ: США пригрозили Ирану последствиями при ответе на израильский удар

Администрация президента США Джо Байдена угрожает Ирану "последствиями" в случае, если Тегеран решится ответить на удар Израиля, сообщает газета Financial Times РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T22:55

2024-10-26T22:55

2024-10-26T22:55

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тегеран (город)

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израиль

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена угрожает Ирану "последствиями" в случае, если Тегеран решится ответить на удар Израиля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в Белом доме. "Если Иран ответит, то Вашингтон будет защищать и поддерживать Израиль, и будут последствия", - пишет издание со ссылкой на представителя администрации. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/rakety-1980303865.html

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в мире, тегеран (город), джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, иран, сша