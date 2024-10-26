https://ria.ru/20241026/iran-1980304994.html
СМИ: США пригрозили Ирану последствиями при ответе на израильский удар
СМИ: США пригрозили Ирану последствиями при ответе на израильский удар - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ: США пригрозили Ирану последствиями при ответе на израильский удар
Администрация президента США Джо Байдена угрожает Ирану "последствиями" в случае, если Тегеран решится ответить на удар Израиля, сообщает газета Financial Times РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T22:55
2024-10-26T22:55
2024-10-26T22:55
в мире
тегеран (город)
джо байден
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена угрожает Ирану "последствиями" в случае, если Тегеран решится ответить на удар Израиля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в Белом доме. "Если Иран ответит, то Вашингтон будет защищать и поддерживать Израиль, и будут последствия", - пишет издание со ссылкой на представителя администрации. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/rakety-1980303865.html
https://ria.ru/20241026/iran-1980293413.html
тегеран (город)
израиль
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, иран, сша
В мире, Тегеран (город), Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Иран, США
СМИ: США пригрозили Ирану последствиями при ответе на израильский удар
FT: в Белом доме пригрозили Ирану последствиями в случае ответа на удар Израиля