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Число погибших иранских военных при атаке Израиля увеличилось - РИА Новости, 26.10.2024
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20:05 26.10.2024 (обновлено: 20:18 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980290091.html
Число погибших иранских военных при атаке Израиля увеличилось
Число погибших иранских военных при атаке Израиля увеличилось - РИА Новости, 26.10.2024
Число погибших иранских военных при атаке Израиля увеличилось
Число погибших иранских военных в результате атаки Израиля по территории республики в ночь на субботу выросло до четырех, передает иранское информационное... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:05
2024-10-26T20:18
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
иран
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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Число погибших иранских военных в результате атаки Израиля по территории республики в ночь на субботу выросло до четырех, передает иранское информационное агентство IRNA.Ранее иранские СМИ сообщали о двух погибших военных в ходе воздушной атаки Израиля по территории Ирана."Хамзе Джахандиде и Мохаммад Мехди Шахрохифар - еще одни из бойцов армии Исламской Республики Иран приняли мученическую смерть в субботу утром при атаке Израиля", - говорится в сообщении.В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/iran-1980290785.html
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, тегеран (город)
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, Тегеран (город)
Число погибших иранских военных при атаке Израиля увеличилось

IRNA: число погибших иранских военных при атаке Израиля возросло до четырех

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Число погибших иранских военных в результате атаки Израиля по территории республики в ночь на субботу выросло до четырех, передает иранское информационное агентство IRNA.
Ранее иранские СМИ сообщали о двух погибших военных в ходе воздушной атаки Израиля по территории Ирана.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Генштаб Ирана назвал главную цель удара Израиля
Вчера, 20:13
«
"Хамзе Джахандиде и Мохаммад Мехди Шахрохифар - еще одни из бойцов армии Исламской Республики Иран приняли мученическую смерть в субботу утром при атаке Израиля", - говорится в сообщении.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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