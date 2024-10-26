https://ria.ru/20241026/iran-1980290091.html

Число погибших иранских военных при атаке Израиля увеличилось

Число погибших иранских военных при атаке Израиля увеличилось - РИА Новости, 26.10.2024

Число погибших иранских военных при атаке Израиля увеличилось

Число погибших иранских военных в результате атаки Израиля по территории республики в ночь на субботу выросло до четырех, передает иранское информационное... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T20:05

2024-10-26T20:05

2024-10-26T20:18

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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Число погибших иранских военных в результате атаки Израиля по территории республики в ночь на субботу выросло до четырех, передает иранское информационное агентство IRNA.Ранее иранские СМИ сообщали о двух погибших военных в ходе воздушной атаки Израиля по территории Ирана."Хамзе Джахандиде и Мохаммад Мехди Шахрохифар - еще одни из бойцов армии Исламской Республики Иран приняли мученическую смерть в субботу утром при атаке Израиля", - говорится в сообщении.В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/iran-1980290785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, тегеран (город)