https://ria.ru/20241026/iran-1980258034.html

В Иране десять пограничников погибли в перестрелке с террористами

В Иране десять пограничников погибли в перестрелке с террористами - РИА Новости, 26.10.2024

В Иране десять пограничников погибли в перестрелке с террористами

Десять пограничников погибли в перестрелке с террористами в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает министерство внутренних дел Ирана. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T14:58

2024-10-26T14:58

2024-10-26T14:58

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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Десять пограничников погибли в перестрелке с террористами в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает министерство внутренних дел Ирана. Ранее пресс-служба полиции сообщала, что полицейский патруль вступил в перестрелку с группой вооруженных людей в области Тафтан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. "После гибели 10 пограничников на транспортной магистрали… в области Тафтан министр внутренних дел поручил группе, состоящей из командиров полиции и должностных лиц МВД, срочно расследовать обстоятельства этого инцидента", – сообщает МВД. Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном и Афганистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и прочая обстановка.

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