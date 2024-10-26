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В Иране десять пограничников погибли в перестрелке с террористами - РИА Новости, 26.10.2024
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14:58 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/iran-1980258034.html
В Иране десять пограничников погибли в перестрелке с террористами
В Иране десять пограничников погибли в перестрелке с террористами - РИА Новости, 26.10.2024
В Иране десять пограничников погибли в перестрелке с террористами
Десять пограничников погибли в перестрелке с террористами в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает министерство внутренних дел Ирана. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:58
2024-10-26T14:58
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Десять пограничников погибли в перестрелке с террористами в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает министерство внутренних дел Ирана. Ранее пресс-служба полиции сообщала, что полицейский патруль вступил в перестрелку с группой вооруженных людей в области Тафтан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. "После гибели 10 пограничников на транспортной магистрали… в области Тафтан министр внутренних дел поручил группе, состоящей из командиров полиции и должностных лиц МВД, срочно расследовать обстоятельства этого инцидента", – сообщает МВД. Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном и Афганистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и прочая обстановка.
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в мире, белуджистан, иран, пакистан
В мире, Белуджистан, Иран, Пакистан
В Иране десять пограничников погибли в перестрелке с террористами

МВД в Иране сообщило о гибели десяти пограничников в перестрелке с террористами

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Десять пограничников погибли в перестрелке с террористами в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает министерство внутренних дел Ирана.
Ранее пресс-служба полиции сообщала, что полицейский патруль вступил в перестрелку с группой вооруженных людей в области Тафтан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.
"После гибели 10 пограничников на транспортной магистрали… в области Тафтан министр внутренних дел поручил группе, состоящей из командиров полиции и должностных лиц МВД, срочно расследовать обстоятельства этого инцидента", – сообщает МВД.
Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном и Афганистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и прочая обстановка.
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