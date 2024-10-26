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МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
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14:11 26.10.2024 (обновлено: 14:27 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980252907.html
МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по Ирану
МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по Ирану
Российская сторона призывает в связи с авиаударами Израиля по территории Ирана все вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:11
2024-10-26T14:27
в мире
израиль
иран
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская сторона призывает в связи с авиаударами Израиля по территории Ирана все вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Настойчиво призываем все вовлеченные стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию", - говорится в ее комментарии, размещенном на сайте МИД РФ."Нужно перестать провоцировать Иран на ответные действия и выходить из спирали неконтролируемой эскалации", - указала она."Готовы работать со всеми сторонами для снижения уровня конфронтации", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20241026/iran-1980236896.html
https://ria.ru/20241026/khezbolla-1980240433.html
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в мире, израиль, иран, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Россия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по Ирану

МИД России после атаки Израиля в Иране призвал стороны конфликта к сдержанности

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская сторона призывает в связи с авиаударами Израиля по территории Ирана все вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Настойчиво призываем все вовлеченные стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию", - говорится в ее комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.
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"Нужно перестать провоцировать Иран на ответные действия и выходить из спирали неконтролируемой эскалации", - указала она.
"Готовы работать со всеми сторонами для снижения уровня конфронтации", - заключила Захарова.
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В миреИзраильИранРоссияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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