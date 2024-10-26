https://ria.ru/20241026/iran-1980252907.html

МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по Ирану

МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024

МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по Ирану

Российская сторона призывает в связи с авиаударами Израиля по территории Ирана все вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T14:11

2024-10-26T14:11

2024-10-26T14:27

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская сторона призывает в связи с авиаударами Израиля по территории Ирана все вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Настойчиво призываем все вовлеченные стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию", - говорится в ее комментарии, размещенном на сайте МИД РФ."Нужно перестать провоцировать Иран на ответные действия и выходить из спирали неконтролируемой эскалации", - указала она."Готовы работать со всеми сторонами для снижения уровня конфронтации", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20241026/iran-1980236896.html

https://ria.ru/20241026/khezbolla-1980240433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024