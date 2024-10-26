https://ria.ru/20241026/iran-1980252907.html
МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по Ирану
МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по Ирану
Российская сторона призывает в связи с авиаударами Израиля по территории Ирана все вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:11
2024-10-26T14:11
2024-10-26T14:27
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская сторона призывает в связи с авиаударами Израиля по территории Ирана все вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Настойчиво призываем все вовлеченные стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию", - говорится в ее комментарии, размещенном на сайте МИД РФ."Нужно перестать провоцировать Иран на ответные действия и выходить из спирали неконтролируемой эскалации", - указала она."Готовы работать со всеми сторонами для снижения уровня конфронтации", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20241026/iran-1980236896.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Россия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по Ирану
МИД России после атаки Израиля в Иране призвал стороны конфликта к сдержанности