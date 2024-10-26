https://ria.ru/20241026/iran-1980236998.html

В Иране при атаке Израиля погибли двое военных

В Иране при атаке Израиля погибли двое военных - РИА Новости, 26.10.2024

В Иране при атаке Израиля погибли двое военных

Во время израильского авиаудара в Иране погибли двое военных, говорится в заявлении иранской армии, которое приводит агентство Tasnim. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T11:34

2024-10-26T11:34

2024-10-26T13:41

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ТЕГЕРАН, 26 окт — РИА Новости. Во время израильского авиаудара в Иране погибли двое военных, говорится в заявлении иранской армии, которое приводит агентство Tasnim."Армия Исламской Республики Иран пожертвовала двумя своими бойцами минувшей ночью в ходе противостояния (запускам. — Прим. ред.) снарядов <...> израильского режима, чтобы защитить безопасность Ирана и предотвратить нанесение ущерба народу", — отмечается в документе.Минувшей ночью Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам в Иране. В ЦАХАЛ уточнили, что среди целей были ракетные комплексы "земля — воздух", объекты ПВО, места производства ракет. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведчиков.Это первая в истории военная операция на территории Ирана, за которую власти Израиля официально взяли ответственность.По данным СМИ, ЦАХАЛ не атаковала ядерные или нефтяные объекты. Кроме того, сообщается, что Израиль предупредил Иран об атаке, а Тегеран впоследствии проинформировал Тель-Авив, что не будет наносить ответный удар.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых израильским военным удалось перехватить. СМИ сообщали о гибели одного человека в результате атаки, жертвой оказался палестинец.

https://ria.ru/20241026/izrail-1980210264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024