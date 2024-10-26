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В Иране при атаке Израиля погибли двое военных - РИА Новости, 26.10.2024
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11:34 26.10.2024 (обновлено: 13:41 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980236998.html
В Иране при атаке Израиля погибли двое военных
В Иране при атаке Израиля погибли двое военных - РИА Новости, 26.10.2024
В Иране при атаке Израиля погибли двое военных
Во время израильского авиаудара в Иране погибли двое военных, говорится в заявлении иранской армии, которое приводит агентство Tasnim. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:34
2024-10-26T13:41
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 26 окт — РИА Новости. Во время израильского авиаудара в Иране погибли двое военных, говорится в заявлении иранской армии, которое приводит агентство Tasnim."Армия Исламской Республики Иран пожертвовала двумя своими бойцами минувшей ночью в ходе противостояния (запускам. — Прим. ред.) снарядов &lt;...&gt; израильского режима, чтобы защитить безопасность Ирана и предотвратить нанесение ущерба народу", — отмечается в документе.Минувшей ночью Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам в Иране. В ЦАХАЛ уточнили, что среди целей были ракетные комплексы "земля — воздух", объекты ПВО, места производства ракет. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведчиков.Это первая в истории военная операция на территории Ирана, за которую власти Израиля официально взяли ответственность.По данным СМИ, ЦАХАЛ не атаковала ядерные или нефтяные объекты. Кроме того, сообщается, что Израиль предупредил Иран об атаке, а Тегеран впоследствии проинформировал Тель-Авив, что не будет наносить ответный удар.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых израильским военным удалось перехватить. СМИ сообщали о гибели одного человека в результате атаки, жертвой оказался палестинец.
https://ria.ru/20241026/izrail-1980210264.html
https://ria.ru/20241026/iran-1980204561.html
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Иране при атаке Израиля погибли двое военных

В Иране при ночной атаке Израиля погибли двое военных

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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ТЕГЕРАН, 26 окт — РИА Новости. Во время израильского авиаудара в Иране погибли двое военных, говорится в заявлении иранской армии, которое приводит агентство Tasnim.
"Армия Исламской Республики Иран пожертвовала двумя своими бойцами минувшей ночью в ходе противостояния (запускам. — Прим. ред.) снарядов <...> израильского режима, чтобы защитить безопасность Ирана и предотвратить нанесение ущерба народу", — отмечается в документе.
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
СМИ узнали, что Израиль консультировался с США перед ударами по Ирану
Вчера, 06:10
Минувшей ночью Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам в Иране. В ЦАХАЛ уточнили, что среди целей были ракетные комплексы "земля — воздух", объекты ПВО, места производства ракет. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведчиков.
Это первая в истории военная операция на территории Ирана, за которую власти Израиля официально взяли ответственность.
По данным СМИ, ЦАХАЛ не атаковала ядерные или нефтяные объекты. Кроме того, сообщается, что Израиль предупредил Иран об атаке, а Тегеран впоследствии проинформировал Тель-Авив, что не будет наносить ответный удар.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых израильским военным удалось перехватить. СМИ сообщали о гибели одного человека в результате атаки, жертвой оказался палестинец.
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
ПВО Ирана не перехватила ни одну из ракет Израиля, пишут СМИ
Вчера, 04:24
 
В миреИранИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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