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СМИ: Иран проинформировал Израиль, что не будет отвечать на его удары - РИА Новости, 26.10.2024
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11:33 26.10.2024 (обновлено: 11:43 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980236896.html
СМИ: Иран проинформировал Израиль, что не будет отвечать на его удары
СМИ: Иран проинформировал Израиль, что не будет отвечать на его удары - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ: Иран проинформировал Израиль, что не будет отвечать на его удары
Иран проинформировал Израиль через иностранного посредника, что не планирует отвечать на его ночные бомбардировки иранской территории, сообщил в субботу... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:33
2024-10-26T11:43
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДОХА, 26 окт - РИА Новости. Иран проинформировал Израиль через иностранного посредника, что не планирует отвечать на его ночные бомбардировки иранской территории, сообщил в субботу вещающий из ОАЭ телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.По его информации, Иран дал понять Израилю через иностранного посредника, что не планирует отвечать на его удары по своей территории.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241026/izrail-1980216225.html
иран
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: Иран проинформировал Израиль, что не будет отвечать на его удары

Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю через посредника, что не ответит на удары

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ДОХА, 26 окт - РИА Новости. Иран проинформировал Израиль через иностранного посредника, что не планирует отвечать на его ночные бомбардировки иранской территории, сообщил в субботу вещающий из ОАЭ телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.
По его информации, Иран дал понять Израилю через иностранного посредника, что не планирует отвечать на его удары по своей территории.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Израиль заранее предупредил Иран об ударе, пишут СМИ
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В миреИранИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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