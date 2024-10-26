https://ria.ru/20241026/iran-1980236896.html

СМИ: Иран проинформировал Израиль, что не будет отвечать на его удары

СМИ: Иран проинформировал Израиль, что не будет отвечать на его удары - РИА Новости, 26.10.2024

СМИ: Иран проинформировал Израиль, что не будет отвечать на его удары

Иран проинформировал Израиль через иностранного посредника, что не планирует отвечать на его ночные бомбардировки иранской территории, сообщил в субботу... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T11:33

2024-10-26T11:33

2024-10-26T11:43

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израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 26 окт - РИА Новости. Иран проинформировал Израиль через иностранного посредника, что не планирует отвечать на его ночные бомбардировки иранской территории, сообщил в субботу вещающий из ОАЭ телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.По его информации, Иран дал понять Израилю через иностранного посредника, что не планирует отвечать на его удары по своей территории.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.

https://ria.ru/20241026/izrail-1980216225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024