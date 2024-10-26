https://ria.ru/20241026/iran-1980213943.html

ЦАХАЛ назвала операцию по ответному удару по Ирану "Дни покаяния"

ЦАХАЛ назвала операцию по ответному удару по Ирану "Дни покаяния" - РИА Новости, 26.10.2024

ЦАХАЛ назвала операцию по ответному удару по Ирану "Дни покаяния"

Операция Израиля по атаке Ирана, произошедшая в ночь на субботу, носила кодовое название "Дни покаяния", сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид на... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T07:13

2024-10-26T07:13

2024-10-26T07:13

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израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Операция Израиля по атаке Ирана, произошедшая в ночь на субботу, носила кодовое название "Дни покаяния", сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X со ссылкой на брифинг представителей армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. "Операция получила кодовое название "Дни покаяния", - написал Равид. Около 6.00 мск ЦАХАЛ заявил об окончании атаки на Иран, самолеты благополучно вернулись в Израиль. Армия назвала атакованные цели в Иране, среди них - ракетные комплексы "земля-воздух", мощности ПВО, места производства ракет, которые республика выпустила по израильской территории в течение последнего года. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Это первая в истории израильская военная операция на территории Ирана, за которую власти официально взяли ответственность. Иранская сторона, как сообщало иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленный источник, готова ответить Израилю.

https://ria.ru/20241026/iran-1980206909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024