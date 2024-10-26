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ЦАХАЛ назвала операцию по ответному удару по Ирану "Дни покаяния" - РИА Новости, 26.10.2024
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07:13 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/iran-1980213943.html
ЦАХАЛ назвала операцию по ответному удару по Ирану "Дни покаяния"
ЦАХАЛ назвала операцию по ответному удару по Ирану "Дни покаяния" - РИА Новости, 26.10.2024
ЦАХАЛ назвала операцию по ответному удару по Ирану "Дни покаяния"
Операция Израиля по атаке Ирана, произошедшая в ночь на субботу, носила кодовое название "Дни покаяния", сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид на... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:13
2024-10-26T07:13
в мире
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Операция Израиля по атаке Ирана, произошедшая в ночь на субботу, носила кодовое название "Дни покаяния", сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X со ссылкой на брифинг представителей армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. "Операция получила кодовое название "Дни покаяния", - написал Равид. Около 6.00 мск ЦАХАЛ заявил об окончании атаки на Иран, самолеты благополучно вернулись в Израиль. Армия назвала атакованные цели в Иране, среди них - ракетные комплексы "земля-воздух", мощности ПВО, места производства ракет, которые республика выпустила по израильской территории в течение последнего года. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Это первая в истории израильская военная операция на территории Ирана, за которую власти официально взяли ответственность. Иранская сторона, как сообщало иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленный источник, готова ответить Израилю.
https://ria.ru/20241026/iran-1980206909.html
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ назвала операцию по ответному удару по Ирану "Дни покаяния"

Axios: операция Израиля по атаке Ирана носила кодовое название "Дни покаяния"

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Операция Израиля по атаке Ирана, произошедшая в ночь на субботу, носила кодовое название "Дни покаяния", сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X со ссылкой на брифинг представителей армии обороны Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
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"Операция получила кодовое название "Дни покаяния", - написал Равид.
Около 6.00 мск ЦАХАЛ заявил об окончании атаки на Иран, самолеты благополучно вернулись в Израиль. Армия назвала атакованные цели в Иране, среди них - ракетные комплексы "земля-воздух", мощности ПВО, места производства ракет, которые республика выпустила по израильской территории в течение последнего года. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Это первая в истории израильская военная операция на территории Ирана, за которую власти официально взяли ответственность.
Иранская сторона, как сообщало иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленный источник, готова ответить Израилю.
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В миреИранИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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