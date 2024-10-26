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Израиль атаковал военные центры в трех иранских провинциях - РИА Новости, 26.10.2024
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06:35 26.10.2024 (обновлено: 07:07 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980211925.html
Израиль атаковал военные центры в трех иранских провинциях
Израиль атаковал военные центры в трех иранских провинциях - РИА Новости, 26.10.2024
Израиль атаковал военные центры в трех иранских провинциях
Израиль атаковал в ночь на субботу ряд военных центров в иранских провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, причинив "ограниченный ущерб", сообщают силы ПВО Ирана. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:35
2024-10-26T07:07
израиль
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Израиль атаковал в ночь на субботу ряд военных центров в иранских провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, причинив "ограниченный ущерб", сообщают силы ПВО Ирана.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты."Несмотря на предыдущие предупреждения руководства исламской республики преступному и незаконному израильскому режиму воздерживаться от любых авантюрных действий, этот фальшивый режим сегодня утром в результате создающей напряженность акции осуществил атаку на ряд военных центров в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Несмотря на успешный перехват и отражение... системой ПВО страны... ряду объектов был нанесен ограниченный ущерб", - говорится в сообщении агентства.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/izrail-1980210402.html
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израиль, тегеран (город), иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Тегеран (город), Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Израиль атаковал военные центры в трех иранских провинциях

ПВО Ирана: Израиль атаковал военные центры в Тегеране, Хузестане и Иламе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Израиль атаковал в ночь на субботу ряд военных центров в иранских провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, причинив "ограниченный ущерб", сообщают силы ПВО Ирана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
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"Несмотря на предыдущие предупреждения руководства исламской республики преступному и незаконному израильскому режиму воздерживаться от любых авантюрных действий, этот фальшивый режим сегодня утром в результате создающей напряженность акции осуществил атаку на ряд военных центров в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Несмотря на успешный перехват и отражение... системой ПВО страны... ряду объектов был нанесен ограниченный ущерб", - говорится в сообщении агентства.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
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ИзраильТегеран (город)ИранОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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