https://ria.ru/20241026/iran-1980211925.html

Израиль атаковал военные центры в трех иранских провинциях

Израиль атаковал военные центры в трех иранских провинциях - РИА Новости, 26.10.2024

Израиль атаковал военные центры в трех иранских провинциях

Израиль атаковал в ночь на субботу ряд военных центров в иранских провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, причинив "ограниченный ущерб", сообщают силы ПВО Ирана. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T06:35

2024-10-26T06:35

2024-10-26T07:07

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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Израиль атаковал в ночь на субботу ряд военных центров в иранских провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, причинив "ограниченный ущерб", сообщают силы ПВО Ирана.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты."Несмотря на предыдущие предупреждения руководства исламской республики преступному и незаконному израильскому режиму воздерживаться от любых авантюрных действий, этот фальшивый режим сегодня утром в результате создающей напряженность акции осуществил атаку на ряд военных центров в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Несмотря на успешный перехват и отражение... системой ПВО страны... ряду объектов был нанесен ограниченный ущерб", - говорится в сообщении агентства.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/izrail-1980210402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, тегеран (город), иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире