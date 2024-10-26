https://ria.ru/20241026/iran-1980204561.html
ПВО Ирана не перехватила ни одну из ракет Израиля, пишут СМИ
ПВО Ирана не перехватила ни одну из ракет Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
ПВО Ирана не перехватила ни одну из ракет Израиля, пишут СМИ
Система ПВО Ирана не смогла перехватить ни одну из запущенных ракет Израиля, утверждает издание Jerusalem Post со ссылкой на неназванные официальные израильские РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:24
2024-10-26T04:24
2024-10-26T04:24
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Система ПВО Ирана не смогла перехватить ни одну из запущенных ракет Израиля, утверждает издание Jerusalem Post со ссылкой на неназванные официальные израильские лица. Ранее иранское информационное агентство Shafaqna передавало, что иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей при атаке Израиля в ночь на субботу. "Полный провал — ноль перехватов", - приводит издание слова израильских чиновников, которые утверждают, что заявления Ирана о перехватах ПВО "не соответствуют действительности". Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. В свою очередь иранское государственное агентство Tasnim сообщило, что звуки взрывов из-за работы ПВО были слышны в трех точках пригорода Тегерана.
https://ria.ru/20241026/izrail-1980204456.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ПВО Ирана не перехватила ни одну из ракет Израиля, пишут СМИ
Jerusalem Post: иранская ПВО не смогла перехватить ни одну из ракет Израиля