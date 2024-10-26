https://ria.ru/20241026/iran-1980204561.html

ПВО Ирана не перехватила ни одну из ракет Израиля, пишут СМИ

ПВО Ирана не перехватила ни одну из ракет Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

ПВО Ирана не перехватила ни одну из ракет Израиля, пишут СМИ

Система ПВО Ирана не смогла перехватить ни одну из запущенных ракет Израиля, утверждает издание Jerusalem Post со ссылкой на неназванные официальные израильские РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:24

2024-10-26T04:24

2024-10-26T04:24

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Система ПВО Ирана не смогла перехватить ни одну из запущенных ракет Израиля, утверждает издание Jerusalem Post со ссылкой на неназванные официальные израильские лица. Ранее иранское информационное агентство Shafaqna передавало, что иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей при атаке Израиля в ночь на субботу. "Полный провал — ноль перехватов", - приводит издание слова израильских чиновников, которые утверждают, что заявления Ирана о перехватах ПВО "не соответствуют действительности". Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. В свою очередь иранское государственное агентство Tasnim сообщило, что звуки взрывов из-за работы ПВО были слышны в трех точках пригорода Тегерана.

https://ria.ru/20241026/izrail-1980204456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024