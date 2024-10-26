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Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
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03:32 26.10.2024 (обновлено: 04:17 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980202351.html
Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ
Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ
Сообщений о пострадавших или погибших среди иранских военных на фоне заявлений о якобы взрывах в Тегеране пока не поступало, передает иранское информационное... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:32
2024-10-26T04:17
израиль
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Сообщений о пострадавших или погибших среди иранских военных на фоне заявлений о якобы взрывах в Тегеране пока не поступало, передает иранское информационное агентство Shafaqna."До сих пор не поступало сообщений о гибели или ранениях среди иранских военных или граждан", - говорится в сообщении."Полученные отчеты говорят о том, что ни один из ядерных и нефтяных объектов Ирана не подвергся израильским ударам", - говорится в сообщении агентства.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.
https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html
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израиль
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израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, тегеран (город)
Израиль, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Тегеран (город)
Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ

Shafaqna: ядерные объекты Ирана не подверглись израильской атаке

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Сообщений о пострадавших или погибших среди иранских военных на фоне заявлений о якобы взрывах в Тегеране пока не поступало, передает иранское информационное агентство Shafaqna.
"До сих пор не поступало сообщений о гибели или ранениях среди иранских военных или граждан", - говорится в сообщении.
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"Полученные отчеты говорят о том, что ни один из ядерных и нефтяных объектов Ирана не подвергся израильским ударам", - говорится в сообщении агентства.
Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.
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ИзраильИранОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреТегеран (город)
 
 
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