https://ria.ru/20241026/iran-1980202351.html

Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ

Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ

Сообщений о пострадавших или погибших среди иранских военных на фоне заявлений о якобы взрывах в Тегеране пока не поступало, передает иранское информационное... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T03:32

2024-10-26T03:32

2024-10-26T04:17

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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Сообщений о пострадавших или погибших среди иранских военных на фоне заявлений о якобы взрывах в Тегеране пока не поступало, передает иранское информационное агентство Shafaqna."До сих пор не поступало сообщений о гибели или ранениях среди иранских военных или граждан", - говорится в сообщении."Полученные отчеты говорят о том, что ни один из ядерных и нефтяных объектов Ирана не подвергся израильским ударам", - говорится в сообщении агентства.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.

https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, тегеран (город)