https://ria.ru/20241026/iran-1980202351.html
Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ
Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ
Сообщений о пострадавших или погибших среди иранских военных на фоне заявлений о якобы взрывах в Тегеране пока не поступало, передает иранское информационное... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:32
2024-10-26T03:32
2024-10-26T04:17
израиль
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg
ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Сообщений о пострадавших или погибших среди иранских военных на фоне заявлений о якобы взрывах в Тегеране пока не поступало, передает иранское информационное агентство Shafaqna."До сих пор не поступало сообщений о гибели или ранениях среди иранских военных или граждан", - говорится в сообщении."Полученные отчеты говорят о том, что ни один из ядерных и нефтяных объектов Ирана не подвергся израильским ударам", - говорится в сообщении агентства.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.
https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6636aa46b3c0e75628bc49f82a5034d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, тегеран (город)
Израиль, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Тегеран (город)
Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ
Shafaqna: ядерные объекты Ирана не подверглись израильской атаке