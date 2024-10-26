https://ria.ru/20241026/iran-1980201769.html

Израиль атаковал несколько военных баз в Тегеране, пишут СМИ

Израиль атаковал несколько военных баз в Тегеране, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Израиль атаковал несколько военных баз в Тегеране, пишут СМИ

Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана, передает агентство Fars. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T03:13

2024-10-26T03:13

2024-10-26T04:15

в мире

израиль

тегеран (город)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана, передает агентство Fars."Ряд военных баз на западе и юго-западе Тегерана подверглись удару израильского режима", - говорится в сообщении агентства.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.

https://ria.ru/20241026/iran-1980202351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024