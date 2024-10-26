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Израиль атаковал несколько военных баз в Тегеране, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
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03:13 26.10.2024 (обновлено: 04:15 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980201769.html
Израиль атаковал несколько военных баз в Тегеране, пишут СМИ
Израиль атаковал несколько военных баз в Тегеране, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Израиль атаковал несколько военных баз в Тегеране, пишут СМИ
Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана, передает агентство Fars. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:13
2024-10-26T04:15
в мире
израиль
тегеран (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана, передает агентство Fars."Ряд военных баз на западе и юго-западе Тегерана подверглись удару израильского режима", - говорится в сообщении агентства.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241026/iran-1980202351.html
израиль
тегеран (город)
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в мире, израиль, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль атаковал несколько военных баз в Тегеране, пишут СМИ

Fars: Израиль атаковал несколько военных баз на западе и юго-западе Тегерана

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана, передает агентство Fars.
"Ряд военных баз на западе и юго-западе Тегерана подверглись удару израильского режима", - говорится в сообщении агентства.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ
03:32
 
В миреИзраильТегеран (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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