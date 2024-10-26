https://ria.ru/20241026/iran-1980201769.html
Израиль атаковал несколько военных баз в Тегеране, пишут СМИ
Израиль атаковал несколько военных баз в Тегеране, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Израиль атаковал несколько военных баз в Тегеране, пишут СМИ
Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана, передает агентство Fars. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:13
2024-10-26T03:13
2024-10-26T04:15
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана, передает агентство Fars."Ряд военных баз на западе и юго-западе Тегерана подверглись удару израильского режима", - говорится в сообщении агентства.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241026/iran-1980202351.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль атаковал несколько военных баз в Тегеране, пишут СМИ
Fars: Израиль атаковал несколько военных баз на западе и юго-западе Тегерана