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Ирак открыл воздушное пространство после израильской атаки на Иран - РИА Новости, 26.10.2024
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10:20 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/irak-1980231962.html
Ирак открыл воздушное пространство после израильской атаки на Иран
Ирак открыл воздушное пространство после израильской атаки на Иран - РИА Новости, 26.10.2024
Ирак открыл воздушное пространство после израильской атаки на Иран
Министерство транспорта Ирака открыло воздушное пространство страны для полетов и возобновило работу аэропортов, прерванное ранее в связи с израильской атакой... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:20
2024-10-26T10:20
в мире
иран
ирак
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КАИР, 26 окт - РИА Новости. Министерство транспорта Ирака открыло воздушное пространство страны для полетов и возобновило работу аэропортов, прерванное ранее в связи с израильской атакой на Иран, сообщило иракское информационное агентство INA. "Министерство транспорта объявило об открытии воздушного пространства для гражданской авиации и возобновлении рейсов в иракских аэропортах", - передает агентство. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241026/iran-1980204561.html
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в мире, иран, ирак, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Ирак, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ирак открыл воздушное пространство после израильской атаки на Иран

INA: Ирак открыл воздушное пространство для полетов после атаки Израиля на Иран

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КАИР, 26 окт - РИА Новости. Министерство транспорта Ирака открыло воздушное пространство страны для полетов и возобновило работу аэропортов, прерванное ранее в связи с израильской атакой на Иран, сообщило иракское информационное агентство INA.
"Министерство транспорта объявило об открытии воздушного пространства для гражданской авиации и возобновлении рейсов в иракских аэропортах", - передает агентство.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
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В миреИранИракОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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