https://ria.ru/20241026/irak-1980231962.html

Ирак открыл воздушное пространство после израильской атаки на Иран

Ирак открыл воздушное пространство после израильской атаки на Иран - РИА Новости, 26.10.2024

Ирак открыл воздушное пространство после израильской атаки на Иран

Министерство транспорта Ирака открыло воздушное пространство страны для полетов и возобновило работу аэропортов, прерванное ранее в связи с израильской атакой... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:20

2024-10-26T10:20

2024-10-26T10:20

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КАИР, 26 окт - РИА Новости. Министерство транспорта Ирака открыло воздушное пространство страны для полетов и возобновило работу аэропортов, прерванное ранее в связи с израильской атакой на Иран, сообщило иракское информационное агентство INA. "Министерство транспорта объявило об открытии воздушного пространства для гражданской авиации и возобновлении рейсов в иракских аэропортах", - передает агентство. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.

https://ria.ru/20241026/iran-1980204561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, ирак, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024