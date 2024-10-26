https://ria.ru/20241026/infrastruktura-1980217760.html
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 26.10.2024
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура
В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине в результате ударов повреждена инфраструктура, сообщил в субботу глава военной администрации города... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:05
2024-10-26T08:05
2024-10-26T08:05
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
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кривой рог
александр вилкул
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине в результате ударов повреждена инфраструктура, сообщил в субботу глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, указанный район подвергся ударам. В результате чего, по словам Вилкула, "повреждена инфраструктура", при этом чиновник не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, кривой рог, александр вилкул, вооруженные силы рф
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В Днепропетровской области повреждена инфраструктура
Глава ВГА Кривого Рога Вилкул: в Никопольском районе повреждена инфраструктура