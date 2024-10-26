https://ria.ru/20241026/guterresh-1980265680.html

В МИД рассказали о противоречивом решении Гутерреша по разговору с Путиным

В МИД рассказали о противоречивом решении Гутерреша по разговору с Путиным - РИА Новости, 26.10.2024

В МИД рассказали о противоречивом решении Гутерреша по разговору с Путиным

Источник в МИД России, говоря о встрече генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил РИА Новости, что вначале Гутерреш просил... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T16:12

2024-10-26T16:12

2024-10-26T16:30

в мире

россия

черное море

украина

антониу гутерреш

владимир путин

оон

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Источник в МИД России, говоря о встрече генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил РИА Новости, что вначале Гутерреш просил избегать публичности, а затем его секретариат сделал развернутый комментарий."По итогам встречи президента России Владимира Путина с генсекретарем ООН Гутеррешем пресс-служба президента опубликовала краткий, чисто технический комментарий, исходя из того, что перед встречей сам генсекретарь попросил, чтобы в ее начале (в начале встречи. — Прим. ред.) не было представителей прессы для избежания излишней публичности", — сообщил источник."Несмотря на это, Секретариат ООН сделал развернутый комментарий о беседе, упомянув новое предложение по облегчению прохождения торговых судов в Черном море и завершению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН", — добавил он.

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

россия

черное море

украина

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Наталья Макарова

в мире, россия, черное море, украина, антониу гутерреш, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон