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В МИД рассказали о противоречивом решении Гутерреша по разговору с Путиным - РИА Новости, 26.10.2024
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16:12 26.10.2024 (обновлено: 16:30 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/guterresh-1980265680.html
В МИД рассказали о противоречивом решении Гутерреша по разговору с Путиным
В МИД рассказали о противоречивом решении Гутерреша по разговору с Путиным - РИА Новости, 26.10.2024
В МИД рассказали о противоречивом решении Гутерреша по разговору с Путиным
Источник в МИД России, говоря о встрече генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил РИА Новости, что вначале Гутерреш просил... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:12
2024-10-26T16:30
в мире
россия
черное море
украина
антониу гутерреш
владимир путин
оон
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Источник в МИД России, говоря о встрече генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил РИА Новости, что вначале Гутерреш просил избегать публичности, а затем его секретариат сделал развернутый комментарий.&quot;По итогам встречи президента России Владимира Путина с генсекретарем ООН Гутеррешем пресс-служба президента опубликовала краткий, чисто технический комментарий, исходя из того, что перед встречей сам генсекретарь попросил, чтобы в ее начале (в начале встречи. — Прим. ред.) не было представителей прессы для избежания излишней публичности&quot;, — сообщил источник."Несмотря на это, Секретариат ООН сделал развернутый комментарий о беседе, упомянув новое предложение по облегчению прохождения торговых судов в Черном море и завершению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН", — добавил он.
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в мире, россия, черное море, украина, антониу гутерреш, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Черное море, Украина, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В МИД рассказали о противоречивом решении Гутерреша по разговору с Путиным

Источник в МИД: Гутерреш просил избегать публичности перед встречей с Путиным

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
XVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© POOL
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XVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Источник в МИД России, говоря о встрече генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил РИА Новости, что вначале Гутерреш просил избегать публичности, а затем его секретариат сделал развернутый комментарий.
«

"По итогам встречи президента России Владимира Путина с генсекретарем ООН Гутеррешем пресс-служба президента опубликовала краткий, чисто технический комментарий, исходя из того, что перед встречей сам генсекретарь попросил, чтобы в ее начале (в начале встречи. — Прим. ред.) не было представителей прессы для избежания излишней публичности", — сообщил источник.

"Несмотря на это, Секретариат ООН сделал развернутый комментарий о беседе, упомянув новое предложение по облегчению прохождения торговых судов в Черном море и завершению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН", — добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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В миреРоссияЧерное мореУкраинаАнтониу ГутеррешВладимир ПутинООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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