В МИД рассказали о противоречивом решении Гутерреша по разговору с Путиным
Источник в МИД: Гутерреш просил избегать публичности перед встречей с Путиным
© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
© POOL
XVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Источник в МИД России, говоря о встрече генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил РИА Новости, что вначале Гутерреш просил избегать публичности, а затем его секретариат сделал развернутый комментарий.
«
"По итогам встречи президента России Владимира Путина с генсекретарем ООН Гутеррешем пресс-служба президента опубликовала краткий, чисто технический комментарий, исходя из того, что перед встречей сам генсекретарь попросил, чтобы в ее начале (в начале встречи. — Прим. ред.) не было представителей прессы для избежания излишней публичности", — сообщил источник.
"Несмотря на это, Секретариат ООН сделал развернутый комментарий о беседе, упомянув новое предложение по облегчению прохождения торговых судов в Черном море и завершению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН", — добавил он.
Гутерреш прилетел в Казань спасать ООН
23 октября, 09:39