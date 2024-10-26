https://ria.ru/20241026/gubernator-1980275181.html

В Вологодской области объяснили эмоциональные высказывания губернатора

В Вологодской области объяснили эмоциональные высказывания губернатора - РИА Новости, 26.10.2024

В Вологодской области объяснили эмоциональные высказывания губернатора

Эмоциональные высказывания губернатора Вологодской области Георгия Филимонова на встрече с представителями аграрного сектора были связаны с вовлеченностью в... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:42

2024-10-26T17:42

2024-10-26T17:42

общество

вологодская область

валерия решетникова

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Эмоциональные высказывания губернатора Вологодской области Георгия Филимонова на встрече с представителями аграрного сектора были связаны с вовлеченностью в острые проблемы отрасли и необходимостью быстрых управленческих решений, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона. Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появились сообщения о том, что губернатор якобы на мероприятии с аграриями призвал быть благодарными за работу властей, а также запретил одному из телеканалов съемку и попросил журналистов удалиться. "Поводом для шумихи в СМИ стал рядовой рабочий момент. Просьба выключить камеры присутствующих съемочных групп телеканалов - нормальная практика в контексте ситуации. Мероприятие собрало всех ведущих представителей аграрного сектора, и помимо торжественной части праздника, появилась редкая возможность доверительного разговора руководителя региона с профессиональной аудиторией. Во всех аналогичных случаях просьба приостановить съемку всегда находила полное понимание не только со стороны официальных СМИ, но даже у независимых блогеров", - отметила начальник департамента информационной политики Вологодской области Валерия Решетникова. Она также объяснила эмоциональные высказывания главы региона. "Эмоциональная подача выступления губернатора связана с вовлеченностью в острые проблемы отрасли и необходимостью быстрых управленческих решений, которые западают на местах. Неравнодушие и искреннее желание добиться перемен к лучшему - одно из главных качеств, определяющих успех работы руководителей высокого уровня. Следует учитывать и плотный график работы губернатора области, и насыщенность рабочего календаря важными событиями федерального и регионального уровня", - сообщила Решетникова. Она также опровергла информацию о том, что Филимонов просил журналистов удалиться с мероприятия. "Сообщения же о том, что губернатор просил журналистов удалиться - откровенная дезинформация", - отметила начальник департамента.

https://ria.ru/20241018/oez-1978719580.html

https://ria.ru/20240917/vologodchina-1973171943.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вологодская область, валерия решетникова, георгий филимонов