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В Вологодской области объяснили эмоциональные высказывания губернатора - РИА Новости, 26.10.2024
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17:42 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/gubernator-1980275181.html
В Вологодской области объяснили эмоциональные высказывания губернатора
В Вологодской области объяснили эмоциональные высказывания губернатора - РИА Новости, 26.10.2024
В Вологодской области объяснили эмоциональные высказывания губернатора
Эмоциональные высказывания губернатора Вологодской области Георгия Филимонова на встрече с представителями аграрного сектора были связаны с вовлеченностью в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:42
2024-10-26T17:42
общество
вологодская область
валерия решетникова
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Эмоциональные высказывания губернатора Вологодской области Георгия Филимонова на встрече с представителями аграрного сектора были связаны с вовлеченностью в острые проблемы отрасли и необходимостью быстрых управленческих решений, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона. Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появились сообщения о том, что губернатор якобы на мероприятии с аграриями призвал быть благодарными за работу властей, а также запретил одному из телеканалов съемку и попросил журналистов удалиться. "Поводом для шумихи в СМИ стал рядовой рабочий момент. Просьба выключить камеры присутствующих съемочных групп телеканалов - нормальная практика в контексте ситуации. Мероприятие собрало всех ведущих представителей аграрного сектора, и помимо торжественной части праздника, появилась редкая возможность доверительного разговора руководителя региона с профессиональной аудиторией. Во всех аналогичных случаях просьба приостановить съемку всегда находила полное понимание не только со стороны официальных СМИ, но даже у независимых блогеров", - отметила начальник департамента информационной политики Вологодской области Валерия Решетникова. Она также объяснила эмоциональные высказывания главы региона. "Эмоциональная подача выступления губернатора связана с вовлеченностью в острые проблемы отрасли и необходимостью быстрых управленческих решений, которые западают на местах. Неравнодушие и искреннее желание добиться перемен к лучшему - одно из главных качеств, определяющих успех работы руководителей высокого уровня. Следует учитывать и плотный график работы губернатора области, и насыщенность рабочего календаря важными событиями федерального и регионального уровня", - сообщила Решетникова. Она также опровергла информацию о том, что Филимонов просил журналистов удалиться с мероприятия. "Сообщения же о том, что губернатор просил журналистов удалиться - откровенная дезинформация", - отметила начальник департамента.
https://ria.ru/20241018/oez-1978719580.html
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общество, вологодская область, валерия решетникова, георгий филимонов
Общество, Вологодская область, Валерия Решетникова, Георгий Филимонов
В Вологодской области объяснили эмоциональные высказывания губернатора

Эмоциональность вологодского губернатора объяснили его вовлеченностью в проблемы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Георгий Филимонов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Эмоциональные высказывания губернатора Вологодской области Георгия Филимонова на встрече с представителями аграрного сектора были связаны с вовлеченностью в острые проблемы отрасли и необходимостью быстрых управленческих решений, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появились сообщения о том, что губернатор якобы на мероприятии с аграриями призвал быть благодарными за работу властей, а также запретил одному из телеканалов съемку и попросил журналистов удалиться.
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"Поводом для шумихи в СМИ стал рядовой рабочий момент. Просьба выключить камеры присутствующих съемочных групп телеканалов - нормальная практика в контексте ситуации. Мероприятие собрало всех ведущих представителей аграрного сектора, и помимо торжественной части праздника, появилась редкая возможность доверительного разговора руководителя региона с профессиональной аудиторией. Во всех аналогичных случаях просьба приостановить съемку всегда находила полное понимание не только со стороны официальных СМИ, но даже у независимых блогеров", - отметила начальник департамента информационной политики Вологодской области Валерия Решетникова.
Она также объяснила эмоциональные высказывания главы региона.
"Эмоциональная подача выступления губернатора связана с вовлеченностью в острые проблемы отрасли и необходимостью быстрых управленческих решений, которые западают на местах. Неравнодушие и искреннее желание добиться перемен к лучшему - одно из главных качеств, определяющих успех работы руководителей высокого уровня. Следует учитывать и плотный график работы губернатора области, и насыщенность рабочего календаря важными событиями федерального и регионального уровня", - сообщила Решетникова.
Она также опровергла информацию о том, что Филимонов просил журналистов удалиться с мероприятия. "Сообщения же о том, что губернатор просил журналистов удалиться - откровенная дезинформация", - отметила начальник департамента.
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ОбществоВологодская областьВалерия РешетниковаГеоргий Филимонов
 
 
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