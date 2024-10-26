https://ria.ru/20241026/gruziya-1980308875.html
ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса
ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса - РИА Новости, 27.10.2024
ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса
ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса, после пересчета данных с 34,3% избирательных участков "Грузинская мечта" набирает более 61% голосов. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-26T23:47
2024-10-26T23:47
2024-10-27T00:00
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса, после пересчета данных с 34,3% избирательных участков "Грузинская мечта" набирает более 61% голосов.Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72% участков "Грузинская мечта" набирает более 53% голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы."Сейчас на сайт поступают имеющие юридическую силу подсчитанные вручную итоговые протоколы, там же вы увидите результаты электронного голосования…", - заявил представитель ЦИК на брифинге.На сайте отмечено, что после пересчета данных с 34,362% участков "Грузинская мечта" получает 61,133% голосов, в парламент проходят еще четыре оппозиционные партии, преодолевшие 5%-й барьер. Это "Единство - Национальное движение" (10,02%), "Коалиция за перемены" (8,6%), "Сильная Грузия" (7,2%) и "За Грузию" (6%).
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980152761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире
Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире
ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса
ЦИК публикует пересчитанные вручную голоса: у "Грузинской мечты" более 61%
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса, после пересчета данных с 34,3% избирательных участков "Грузинская мечта" набирает более 61% голосов.
Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72% участков "Грузинская мечта" набирает более 53% голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы.
«
"Сейчас на сайт поступают имеющие юридическую силу подсчитанные вручную итоговые протоколы, там же вы увидите результаты электронного голосования…", - заявил представитель ЦИК на брифинге.
На сайте отмечено, что после пересчета данных с 34,362% участков "Грузинская мечта" получает 61,133% голосов, в парламент проходят еще четыре оппозиционные партии, преодолевшие 5%-й барьер. Это "Единство - Национальное движение" (10,02%), "Коалиция за перемены" (8,6%), "Сильная Грузия" (7,2%) и "За Грузию" (6%).