https://ria.ru/20241026/gruziya-1980308875.html

ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса

ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса - РИА Новости, 27.10.2024

ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса

ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса, после пересчета данных с 34,3% избирательных участков "Грузинская мечта" набирает более 61% голосов. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-26T23:47

2024-10-26T23:47

2024-10-27T00:00

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса, после пересчета данных с 34,3% избирательных участков "Грузинская мечта" набирает более 61% голосов.Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72% участков "Грузинская мечта" набирает более 53% голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы."Сейчас на сайт поступают имеющие юридическую силу подсчитанные вручную итоговые протоколы, там же вы увидите результаты электронного голосования…", - заявил представитель ЦИК на брифинге.На сайте отмечено, что после пересчета данных с 34,362% участков "Грузинская мечта" получает 61,133% голосов, в парламент проходят еще четыре оппозиционные партии, преодолевшие 5%-й барьер. Это "Единство - Национальное движение" (10,02%), "Коалиция за перемены" (8,6%), "Сильная Грузия" (7,2%) и "За Грузию" (6%).

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980152761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире