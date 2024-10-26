https://ria.ru/20241026/gruziya-1980307464.html

Оппозиционные партии в Грузии заявили, что не признают итоги выборов

Оппозиционные партии в Грузии заявили, что не признают итоги выборов - РИА Новости, 26.10.2024

Оппозиционные партии в Грузии заявили, что не признают итоги выборов

Лидеры оппозиционных партий "Единство - Национальное движение" и "Коалиция за перемены" заявили, что не признают опубликованные ЦИК данные по выборам в... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T23:25

2024-10-26T23:25

2024-10-26T23:45

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Лидеры оппозиционных партий "Единство - Национальное движение" и "Коалиция за перемены" заявили, что не признают опубликованные ЦИК данные по выборам в парламент, согласно которым парламентское большинство получает правящая партия "Грузинская мечта"."От имени "Единство - Национальное движение" заявляю, что мы не признаем итоги украденных, захваченных выборов", - заявила председатель политсилы Тина Бокучава на брифинге.Лидер партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия сообщил, что политсила также не признает данные по выборам, назвав их "конституционным переворотом"."Грузинская мечта" по итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с почти 72% избирательных участков. По данным ЦИК, она набрала 53% голосов.В законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (9,8%) "Коалиция за перемены" (11,1%) "Сильная Грузия" (8,9%) и "За Грузию" (8,2%). Оппозиционные партии ранее заявляли о намерении создать коалицию и формировать парламентское большинство, но их суммарного количества голосов не достаточного для этого.

https://ria.ru/20241026/yavka-1980292232.html

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