В Грузии заявили об избиении представителя оппозиции
В Грузии заявили об избиении представителя оппозиции на избирательном участке
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Оппозиционная грузинская телекомпания "Мтавари" сообщила, что председатель Марнеульской организации оппозиционного объединения "Единство - Национальное движение" Азад Керимов якобы был избит на избирательном участке в городе Марнеули в день парламентских выборов в Грузии.
По утверждению ТВ, Керимов сделал замечание членам комиссии, после чего группа людей якобы вывела его из участка и избила.
По утверждению одного из членов партии Кахи Квеквесквири, слова которого цитирует ТВ, "вдруг на избирательный участок вошла какая-то бандгруппа и начала нас избивать, ругаясь без разбора, и председателя нашей партии жестоко избили".
А оппозиционер, бывший народный защитник Грузии Нино Ломджария опубликовала в соцсети видеоролик, на котором, по ее утверждению, на участке в Марнеули в урну бросают бюллетени, за съемки этого видео, заявила она, "наш наблюдатель подвергся физическому насилию".
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.