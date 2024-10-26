https://ria.ru/20241026/gruziya-1980240248.html

ЦИК Грузии сообщил о вмешательстве в работу комиссий на выборах в парламент

ЦИК Грузии сообщил о вмешательстве в работу комиссий на выборах в парламент - РИА Новости, 26.10.2024

ЦИК Грузии сообщил о вмешательстве в работу комиссий на выборах в парламент

На парламентских выборах в Грузии есть факты вмешательства в работу комиссий, сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:21

2024-10-26T12:21

2024-10-26T13:17

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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. На парламентских выборах в Грузии есть факты вмешательства в работу комиссий, сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге."Процесс в основном проходит в спокойной обстановке, в определенных случаях фиксируются факты вмешательства в работу членов комиссии, следовательно, еще раз призываем партии, наблюдателей и представителей СМИ соблюдать законодательство", — сказала она.Иоселиани прокомментировала видеозапись драки на одном из участков в Зугдиди, которую распространили оппозиционные телекомпании. Представитель ЦИК еще раз призвала всех граждан и наблюдателей не вмешиваться в избирательный процесс, а наоборот, содействовать работе избирательной администрации и дать возможность сделать выбор в спокойной обстановке.Также, по словам спикера, распространилась информация, что якобы зафиксирован факт передачи двух бюллетеней для одного избирателя. Это технически невозможно, так как аппарат для подсчета голосов не может принять два бюллетеня от одного лица, пояснила Иоселиани.Кроме того, один из политиков сфотографировал бюллетень и распространил его, что запрещено.По состоянию на 12:00 (11:00 мск) на избирательные участки пришли 776 726 избирателей, что составляет 22,22%.В Грузии нет порога явки, голосование будет признано состоявшимся вне зависимости от числа пришедших на участки.Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Голосование продлится до 20:00 по местному времени.

https://ria.ru/20241026/oppozitsija-1980229146.html

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980235228.html

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980152761.html

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Станислав Ванд

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