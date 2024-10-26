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Автомобилям посольства Гондураса присвоили код 171 - РИА Новости, 26.10.2024
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01:45 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/gonduras-1980198261.html
Автомобилям посольства Гондураса присвоили код 171
Автомобилям посольства Гондураса присвоили код 171 - РИА Новости, 26.10.2024
Автомобилям посольства Гондураса присвоили код 171
Автомобилям посольства Гондураса и его сотрудникам присвоили в России код 171, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T01:45
2024-10-26T01:45
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гондурас
александр горовой
безопасность
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Автомобилям посольства Гондураса и его сотрудникам присвоили в России код 171, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям… должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при министерстве иностранных дел Российской Федерации… дополнить строкой 156 следующего содержания: 156 Республика Гондурас 171", - следует из документа. Проект приказа был разработан по поручению врио министра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Александра Горового в связи с обращением МИД России по вопросу присвоения дипломатическому представительству Республики Гондурас цифрового кода, применяемого на регистрационных знаках для обозначения принадлежащих ему автомобилей, говорится в пояснительной записке.
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россия, гондурас, александр горовой, безопасность
Россия, Гондурас, Александр Горовой, Безопасность
Автомобилям посольства Гондураса присвоили код 171

Автомобилям посольства республики Гондурас в России присвоили код 171

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Автомобилям посольства Гондураса и его сотрудникам присвоили в России код 171, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям… должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при министерстве иностранных дел Российской Федерации… дополнить строкой 156 следующего содержания: 156 Республика Гондурас 171", - следует из документа.
Проект приказа был разработан по поручению врио министра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Александра Горового в связи с обращением МИД России по вопросу присвоения дипломатическому представительству Республики Гондурас цифрового кода, применяемого на регистрационных знаках для обозначения принадлежащих ему автомобилей, говорится в пояснительной записке.
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