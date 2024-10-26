Автомобилям посольства Гондураса присвоили код 171
Автомобилям посольства республики Гондурас в России присвоили код 171
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Автомобилям посольства Гондураса и его сотрудникам присвоили в России код 171, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям… должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при министерстве иностранных дел Российской Федерации… дополнить строкой 156 следующего содержания: 156 Республика Гондурас 171", - следует из документа.
Проект приказа был разработан по поручению врио министра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Александра Горового в связи с обращением МИД России по вопросу присвоения дипломатическому представительству Республики Гондурас цифрового кода, применяемого на регистрационных знаках для обозначения принадлежащих ему автомобилей, говорится в пояснительной записке.
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