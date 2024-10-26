https://ria.ru/20241026/filippiny-1980248834.html

Число погибших при шторме на Филиппинах достигло 81

Число погибших при шторме на Филиппинах достигло 81 - РИА Новости, 26.10.2024

Число погибших при шторме на Филиппинах достигло 81

Число погибших в результате тропического шторма "Трами", обрушившегося на остров Лусон на севере Филиппин, достигло 81, сообщается на сайте филиппинского... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T13:26

2024-10-26T13:26

2024-10-26T13:26

в мире

лусон (остров)

филиппины

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число погибших в результате тропического шторма "Трами", обрушившегося на остров Лусон на севере Филиппин, достигло 81, сообщается на сайте филиппинского телеканала GMA News. Ранее сообщалось как минимум о 60 погибших. Издание со ссылкой на управление гражданской обороны Филиппин сообщает, что 66 человек пострадали, еще 34 человека числятся пропавшими без вести из-за тропического шторма, в результате которого на остров Лусон обрушились проливные дожди, вызвавшие наводнения и паводки. Уточняется, что за несколько дней со среды в регионе выпала двухмесячная норма осадков. Количество человек, которые так или иначе оказались затронуты ураганом, превышает 4,4 миллиона. Несколько сотен тысяч человек находятся в эвакуационных центрах. Занятия в школах и работа правительственных учреждений приостановлены по всей территории острова Лусон. Нарушена транспортная инфраструктура, включая отмену запланированных рейсов. Около десятка тысяч человек остаются в портах по всей территории Филиппин.

https://ria.ru/20241011/frantsija-1977615145.html

https://ria.ru/20240926/uragan-1974749161.html

лусон (остров)

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лусон (остров), филиппины