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Число погибших при шторме на Филиппинах достигло 81 - РИА Новости, 26.10.2024
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13:26 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/filippiny-1980248834.html
Число погибших при шторме на Филиппинах достигло 81
Число погибших при шторме на Филиппинах достигло 81 - РИА Новости, 26.10.2024
Число погибших при шторме на Филиппинах достигло 81
Число погибших в результате тропического шторма "Трами", обрушившегося на остров Лусон на севере Филиппин, достигло 81, сообщается на сайте филиппинского... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T13:26
2024-10-26T13:26
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лусон (остров)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число погибших в результате тропического шторма "Трами", обрушившегося на остров Лусон на севере Филиппин, достигло 81, сообщается на сайте филиппинского телеканала GMA News. Ранее сообщалось как минимум о 60 погибших. Издание со ссылкой на управление гражданской обороны Филиппин сообщает, что 66 человек пострадали, еще 34 человека числятся пропавшими без вести из-за тропического шторма, в результате которого на остров Лусон обрушились проливные дожди, вызвавшие наводнения и паводки. Уточняется, что за несколько дней со среды в регионе выпала двухмесячная норма осадков. Количество человек, которые так или иначе оказались затронуты ураганом, превышает 4,4 миллиона. Несколько сотен тысяч человек находятся в эвакуационных центрах. Занятия в школах и работа правительственных учреждений приостановлены по всей территории острова Лусон. Нарушена транспортная инфраструктура, включая отмену запланированных рейсов. Около десятка тысяч человек остаются в портах по всей территории Филиппин.
https://ria.ru/20241011/frantsija-1977615145.html
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в мире, лусон (остров), филиппины
В мире, Лусон (остров), Филиппины
Число погибших при шторме на Филиппинах достигло 81

GMA News: число погибших из-за шторма "Трами" на севере Филиппин достигло 81

© AP Photo / Aaron FavilaПоследствия тропического шторма "Трами", обрушившегося на Филиппины
Последствия тропического шторма Трами, обрушившегося на Филиппины - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Aaron Favila
Последствия тропического шторма "Трами", обрушившегося на Филиппины
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число погибших в результате тропического шторма "Трами", обрушившегося на остров Лусон на севере Филиппин, достигло 81, сообщается на сайте филиппинского телеканала GMA News.
Ранее сообщалось как минимум о 60 погибших.
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Издание со ссылкой на управление гражданской обороны Филиппин сообщает, что 66 человек пострадали, еще 34 человека числятся пропавшими без вести из-за тропического шторма, в результате которого на остров Лусон обрушились проливные дожди, вызвавшие наводнения и паводки. Уточняется, что за несколько дней со среды в регионе выпала двухмесячная норма осадков.
Количество человек, которые так или иначе оказались затронуты ураганом, превышает 4,4 миллиона. Несколько сотен тысяч человек находятся в эвакуационных центрах.
Занятия в школах и работа правительственных учреждений приостановлены по всей территории острова Лусон. Нарушена транспортная инфраструктура, включая отмену запланированных рейсов. Около десятка тысяч человек остаются в портах по всей территории Филиппин.
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