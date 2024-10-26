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Губернатор Мазур открыл в Томске семейный фестиваль "Технопредки" - РИА Новости, 26.10.2024
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Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
15:30 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/festival-1980261496.html
Губернатор Мазур открыл в Томске семейный фестиваль "Технопредки"
Губернатор Мазур открыл в Томске семейный фестиваль "Технопредки" - РИА Новости, 26.10.2024
Губернатор Мазур открыл в Томске семейный фестиваль "Технопредки"
Губернатор Томской области Владимир Мазур в субботу открыл посвященный промышленному туризму семейный фестиваль "Технопредки", который проходит в томском... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:30
2024-10-26T15:30
томская область
общество
томская область
владимир мазур
томск
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ТОМСК, 26 окт - РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в субботу открыл посвященный промышленному туризму семейный фестиваль "Технопредки", который проходит в томском аэропорту имени Николая Камова, сообщает обладминистрация. "Очень важно, что семейный фестиваль проходит в Год семьи, которым президент Владимир Владимирович Путин объявил нынешний 2024 год. Потому что семья - это любовь, взаимоуважение, поддержка, опора, основа основ и каждого человека, и всей нашей страны. А еще фестиваль проходит в юбилейный год - в год 80-летия Томской области, которое наш регион встречает убедительными достижениями", - сказал глава региона. Губернатор отметил, что фестиваль "Технопредки" традиционно стартует с началом школьных каникул. Он поблагодарил партнеров фестиваля - региональное отделение "Движения первых", аэропорт "Томск" и руководителей томских университетов и предприятий, которые также приняли участие в его открытии. "Томские университеты, техникумы, колледжи и предприятия в доступной форме рассказывают о науке, образовании, производствах. Дети выбирают, куда пойти учиться и работать в перспективе. А представители бизнеса присматриваются к будущим кадрам", - рассказал Мазур о концепции фестиваля в своём Telegram-канале.
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общество, томская область, владимир мазур, томск
Томская область, Общество, Томская область, Владимир Мазур, Томск

Губернатор Мазур открыл в Томске семейный фестиваль "Технопредки"

© Фото : администрация Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : администрация Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур. Архивное фото
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ТОМСК, 26 окт - РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в субботу открыл посвященный промышленному туризму семейный фестиваль "Технопредки", который проходит в томском аэропорту имени Николая Камова, сообщает обладминистрация.
«
"Очень важно, что семейный фестиваль проходит в Год семьи, которым президент Владимир Владимирович Путин объявил нынешний 2024 год. Потому что семья - это любовь, взаимоуважение, поддержка, опора, основа основ и каждого человека, и всей нашей страны. А еще фестиваль проходит в юбилейный год - в год 80-летия Томской области, которое наш регион встречает убедительными достижениями", - сказал глава региона.
Губернатор отметил, что фестиваль "Технопредки" традиционно стартует с началом школьных каникул. Он поблагодарил партнеров фестиваля - региональное отделение "Движения первых", аэропорт "Томск" и руководителей томских университетов и предприятий, которые также приняли участие в его открытии.
"Томские университеты, техникумы, колледжи и предприятия в доступной форме рассказывают о науке, образовании, производствах. Дети выбирают, куда пойти учиться и работать в перспективе. А представители бизнеса присматриваются к будущим кадрам", - рассказал Мазур о концепции фестиваля в своём Telegram-канале.
 
Томская областьОбществоТомская областьВладимир МазурТомск
 
 
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