https://ria.ru/20241026/festival-1980261496.html

Губернатор Мазур открыл в Томске семейный фестиваль "Технопредки"

Губернатор Мазур открыл в Томске семейный фестиваль "Технопредки" - РИА Новости, 26.10.2024

Губернатор Мазур открыл в Томске семейный фестиваль "Технопредки"

Губернатор Томской области Владимир Мазур в субботу открыл посвященный промышленному туризму семейный фестиваль "Технопредки", который проходит в томском... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T15:30

2024-10-26T15:30

2024-10-26T15:30

томская область

общество

томская область

владимир мазур

томск

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ТОМСК, 26 окт - РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в субботу открыл посвященный промышленному туризму семейный фестиваль "Технопредки", который проходит в томском аэропорту имени Николая Камова, сообщает обладминистрация. "Очень важно, что семейный фестиваль проходит в Год семьи, которым президент Владимир Владимирович Путин объявил нынешний 2024 год. Потому что семья - это любовь, взаимоуважение, поддержка, опора, основа основ и каждого человека, и всей нашей страны. А еще фестиваль проходит в юбилейный год - в год 80-летия Томской области, которое наш регион встречает убедительными достижениями", - сказал глава региона. Губернатор отметил, что фестиваль "Технопредки" традиционно стартует с началом школьных каникул. Он поблагодарил партнеров фестиваля - региональное отделение "Движения первых", аэропорт "Томск" и руководителей томских университетов и предприятий, которые также приняли участие в его открытии. "Томские университеты, техникумы, колледжи и предприятия в доступной форме рассказывают о науке, образовании, производствах. Дети выбирают, куда пойти учиться и работать в перспективе. А представители бизнеса присматриваются к будущим кадрам", - рассказал Мазур о концепции фестиваля в своём Telegram-канале.

томская область

томск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, томская область, владимир мазур, томск