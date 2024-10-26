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Сербский министр рассказал, что в стране устали от Европы - РИА Новости, 26.10.2024
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09:01 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/evropa-1980223752.html
Сербский министр рассказал, что в стране устали от Европы
Сербский министр рассказал, что в стране устали от Европы - РИА Новости, 26.10.2024
Сербский министр рассказал, что в стране устали от Европы
Сербы устали от Европы и насаждения нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:01
2024-10-26T09:01
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КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости. Сербы устали от Европы и насаждения нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович. "Где-то 40% сербов за евроинтеграцию. Раньше было намного больше, люди верили в нее. Народ устал от Европы после всего того, что происходило с Российской Федерацией. Есть еще одна важная тема: навязывание ценностей, которые вне генетического кода сербского народа", — сказал Попович в рамках саммита БРИКС. Он подчеркнул, что Сербия, как и Россия, придерживается традиционных ценностей. "Нам часто навязывают ценности, хотят, чтобы не было мамы и папы, а был "родитель 1" и "родитель 2", чтобы дети сами определяли свой пол. Что это за ценности? И прозападные, и пророссийские сербы против этого. Мы знаем, кто наша мама, кто наш папа, кто брат, а кто сестра. Это позиция сербов, она такой была, есть и будет", — добавил министр.
https://ria.ru/20241025/serbiya-1980153658.html
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в мире, европа, сербия, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Европа, Сербия, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Сербский министр рассказал, что в стране устали от Европы

Министр Попович: сербы устали от Европы и насаждения нетрадиционных ценностей

© РИА Новости / Максим Богодвид Вид на город Белград
 Вид на город Белград - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Вид на город Белград. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости. Сербы устали от Европы и насаждения нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович.
"Где-то 40% сербов за евроинтеграцию. Раньше было намного больше, люди верили в нее. Народ устал от Европы после всего того, что происходило с Российской Федерацией. Есть еще одна важная тема: навязывание ценностей, которые вне генетического кода сербского народа", — сказал Попович в рамках саммита БРИКС.
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Он подчеркнул, что Сербия, как и Россия, придерживается традиционных ценностей.
"Нам часто навязывают ценности, хотят, чтобы не было мамы и папы, а был "родитель 1" и "родитель 2", чтобы дети сами определяли свой пол. Что это за ценности? И прозападные, и пророссийские сербы против этого. Мы знаем, кто наша мама, кто наш папа, кто брат, а кто сестра. Это позиция сербов, она такой была, есть и будет", — добавил министр.
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В миреЕвропаСербияРоссияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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