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СМИ: в Эстонии опубликовали проект об ограничении участия россиян в выборах - РИА Новости, 26.10.2024
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13:45 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/estonija-1980250607.html
СМИ: в Эстонии опубликовали проект об ограничении участия россиян в выборах
СМИ: в Эстонии опубликовали проект об ограничении участия россиян в выборах - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ: в Эстонии опубликовали проект об ограничении участия россиян в выборах
Социал-демократическая партия Эстонии опубликовала законопроект, предусматривающий введение ограничений на участие российских граждан, проживающих в Эстонии, в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T13:45
2024-10-26T13:45
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Социал-демократическая партия Эстонии опубликовала законопроект, предусматривающий введение ограничений на участие российских граждан, проживающих в Эстонии, в эстонских муниципальных выборах, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на документ. Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал лишить всех граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах. "Социал-демократическая партия (Эстонии - ред.) опубликовала законопроект, направленный на ограничение участия в муниципальных выборах российских граждан, постоянно проживающих в Эстонии. Законопроект предусматривает добавление в закон о выборах в собрания местных самоуправлений новой статьи, регулирующей участие в выборах иностранцев, постоянно проживающих в Эстонии", - говорится в сообщении. Как пишет телерадиокомпания со ссылкой на документ, в законопроекте говорится, что проживающие на территории Эстонии иностранцы, желающие принять участие в выборах, должны подать ходатайство о внесении их в список избирателей не позднее, чем за 30 дней до выборов. При этом, согласно данным ERR, не позднее чем за 70 дней до выборов иностранцам будет направляться соответствующее уведомление. Телерадиокомпания подчёркивает, что, согласно законопроекту, в ходатайстве иностранец, помимо прочего, должен заявить об осуждении специальной военной операции России и признании суверенитета Эстонии. Кроме того, ERR сообщает, что новая статья предусматривает возможность вычеркивания избирателя из списка по обоснованному ходатайству учреждения безопасности или разведцентра сил обороны Эстонии. Для принятия законопроекта за него должно проголосовать большинство депутатов эстонского парламента Рийгикогу - не менее 51 депутата, отмечает ERR. Согласно конституции Эстонии, право голоса на муниципальных выборах сейчас имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС. Правительство Эстонии уже долгое время искало возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии. Первоначально предполагалось, что это можно сделать быстро, без изменения конституции, но юридический анализ показал, что это невозможно.
https://ria.ru/20241022/estoniya-1979296873.html
https://ria.ru/20240401/estoniya-1937180331.html
https://ria.ru/20241021/estonija-1979125624.html
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в мире, эстония, россия, белоруссия, евросоюз
В мире, Эстония, Россия, Белоруссия, Евросоюз
СМИ: в Эстонии опубликовали проект об ограничении участия россиян в выборах

ERR: в Эстонии опубликовали проект об ограничении участия россиян в выборах

© Pixabay / evsolaТаллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Pixabay / evsola
Таллин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Социал-демократическая партия Эстонии опубликовала законопроект, предусматривающий введение ограничений на участие российских граждан, проживающих в Эстонии, в эстонских муниципальных выборах, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на документ.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал лишить всех граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах.
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"Социал-демократическая партия (Эстонии - ред.) опубликовала законопроект, направленный на ограничение участия в муниципальных выборах российских граждан, постоянно проживающих в Эстонии. Законопроект предусматривает добавление в закон о выборах в собрания местных самоуправлений новой статьи, регулирующей участие в выборах иностранцев, постоянно проживающих в Эстонии", - говорится в сообщении.
Как пишет телерадиокомпания со ссылкой на документ, в законопроекте говорится, что проживающие на территории Эстонии иностранцы, желающие принять участие в выборах, должны подать ходатайство о внесении их в список избирателей не позднее, чем за 30 дней до выборов. При этом, согласно данным ERR, не позднее чем за 70 дней до выборов иностранцам будет направляться соответствующее уведомление.
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Телерадиокомпания подчёркивает, что, согласно законопроекту, в ходатайстве иностранец, помимо прочего, должен заявить об осуждении специальной военной операции России и признании суверенитета Эстонии. Кроме того, ERR сообщает, что новая статья предусматривает возможность вычеркивания избирателя из списка по обоснованному ходатайству учреждения безопасности или разведцентра сил обороны Эстонии.
Для принятия законопроекта за него должно проголосовать большинство депутатов эстонского парламента Рийгикогу - не менее 51 депутата, отмечает ERR.
Согласно конституции Эстонии, право голоса на муниципальных выборах сейчас имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.
Правительство Эстонии уже долгое время искало возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии. Первоначально предполагалось, что это можно сделать быстро, без изменения конституции, но юридический анализ показал, что это невозможно.
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