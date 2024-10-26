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ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
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17:30 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/es-1980273775.html
ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану
ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану
ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану, но не стал осуждать их, признав право Израиля на "самооборону", говорится в заявлении европейской... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:30
2024-10-26T17:30
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану, но не стал осуждать их, признав право Израиля на "самооборону", говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. "Опасный замкнутый круг атак и ответных мер может привести к расширению этого регионального конфликта. Признавая право Израиля на самооборону, ЕС призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации, в которой никто не заинтересован", - говорится в сообщении. При этом в ЕС отметили, что поддерживают контакты со всеми заинтересованными сторонами в интересах деэскалации. Ранее ЕС выступал с осуждением иранских атак на Израиль, которые последовали за убийствами лидеров ХАМАС и "Хезболлах". Израильская армия в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Иран подтвердил удары, которые, по данным Тегерана, были отражены силами ПВО. При этом некоторым объектам нанесен незначительный ущерб.
https://ria.ru/20241026/sholts-1980260768.html
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в мире, цены на нефть, израиль, иран, тегеран (город), евросоюз, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Израиль, Иран, Тегеран (город), Евросоюз, ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану

ЕС выразил обеспокоенность ударами Израиля по Ирану, но не стал осуждать их

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану, но не стал осуждать их, признав право Израиля на "самооборону", говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
«
"Опасный замкнутый круг атак и ответных мер может привести к расширению этого регионального конфликта. Признавая право Израиля на самооборону, ЕС призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации, в которой никто не заинтересован", - говорится в сообщении.
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При этом в ЕС отметили, что поддерживают контакты со всеми заинтересованными сторонами в интересах деэскалации.
Ранее ЕС выступал с осуждением иранских атак на Израиль, которые последовали за убийствами лидеров ХАМАС и "Хезболлах".
Израильская армия в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Иран подтвердил удары, которые, по данным Тегерана, были отражены силами ПВО. При этом некоторым объектам нанесен незначительный ущерб.
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В миреЦены на нефтьИзраильИранТегеран (город)ЕвросоюзХАМАСХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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