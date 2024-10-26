https://ria.ru/20241026/es-1980273775.html

ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану

ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024

ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану

ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану, но не стал осуждать их, признав право Израиля на "самооборону", говорится в заявлении европейской... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:30

2024-10-26T17:30

2024-10-26T17:30

в мире

цены на нефть

израиль

иран

тегеран (город)

евросоюз

хамас

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224963_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f821fd72245572fcbaf8c0ccd5dab111.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану, но не стал осуждать их, признав право Израиля на "самооборону", говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. "Опасный замкнутый круг атак и ответных мер может привести к расширению этого регионального конфликта. Признавая право Израиля на самооборону, ЕС призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации, в которой никто не заинтересован", - говорится в сообщении. При этом в ЕС отметили, что поддерживают контакты со всеми заинтересованными сторонами в интересах деэскалации. Ранее ЕС выступал с осуждением иранских атак на Израиль, которые последовали за убийствами лидеров ХАМАС и "Хезболлах". Израильская армия в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Иран подтвердил удары, которые, по данным Тегерана, были отражены силами ПВО. При этом некоторым объектам нанесен незначительный ущерб.

https://ria.ru/20241026/sholts-1980260768.html

https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html

израиль

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, израиль, иран, тегеран (город), евросоюз, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024