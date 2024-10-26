ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану
ЕС выразил обеспокоенность ударами Израиля по Ирану, но не стал осуждать их
© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. ЕС выразил обеспокоенность ночными ударами Израиля по Ирану, но не стал осуждать их, признав право Израиля на "самооборону", говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
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"Опасный замкнутый круг атак и ответных мер может привести к расширению этого регионального конфликта. Признавая право Израиля на самооборону, ЕС призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации, в которой никто не заинтересован", - говорится в сообщении.
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При этом в ЕС отметили, что поддерживают контакты со всеми заинтересованными сторонами в интересах деэскалации.
Израильская армия в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Иран подтвердил удары, которые, по данным Тегерана, были отражены силами ПВО. При этом некоторым объектам нанесен незначительный ущерб.
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