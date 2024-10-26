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ЕС сократил импорт удобрений из России - РИА Новости, 26.10.2024
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09:06 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/es-1980224702.html
ЕС сократил импорт удобрений из России
ЕС сократил импорт удобрений из России - РИА Новости, 26.10.2024
ЕС сократил импорт удобрений из России
Евросоюз после покупки удобрений у России на рекордную сумму в июле, в конце лета вновь перешел к снижению импорта, сократив объемы на 13% за месяц, до 173... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:06
2024-10-26T09:06
экономика
россия
италия
финляндия
евросоюз
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Евросоюз после покупки удобрений у России на рекордную сумму в июле, в конце лета вновь перешел к снижению импорта, сократив объемы на 13% за месяц, до 173 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статслужбы. Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате тогда доля России в европейских закупках составила выше 30% впервые с марта 2022 года. По итогам августа ЕС вновь начал снижать закупки удобрений у страны, при этом шесть государств в составе объединения все-таки увеличили свой интерес к российскому товару. Самую заметную динамику среди них показали Италия, нарастившая покупки в 22 раза, до 7 миллионов евро, и Финляндия, увеличившая объемы покупок в восемь раз, до 1,8 миллиона евро. Крупнейшими европейскими покупателями российских удобрений в конце лета стали Польша (31% поставок в денежном выражении), Румыния (15%) и Испания (9%). В первую пятерку также вошли Словения (8%), Германия (7%) и Болгария (6%). Россия является крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, обеспечивая 29% всех поставок. Кроме нее активно торгуют этим товаром с Европой такие страны, как Марокко (24%), Египет (7%), Алжир, Канада и Иордания (по 5%).
https://ria.ru/20241023/udobreniya-1979494843.html
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экономика, россия, италия, финляндия, евросоюз
Экономика, Россия, Италия, Финляндия, Евросоюз
ЕС сократил импорт удобрений из России

ЕС сократил импорт удобрений из России до 173 миллионов евро

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Евросоюз после покупки удобрений у России на рекордную сумму в июле, в конце лета вновь перешел к снижению импорта, сократив объемы на 13% за месяц, до 173 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статслужбы.
Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате тогда доля России в европейских закупках составила выше 30% впервые с марта 2022 года.
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По итогам августа ЕС вновь начал снижать закупки удобрений у страны, при этом шесть государств в составе объединения все-таки увеличили свой интерес к российскому товару. Самую заметную динамику среди них показали Италия, нарастившая покупки в 22 раза, до 7 миллионов евро, и Финляндия, увеличившая объемы покупок в восемь раз, до 1,8 миллиона евро.
Крупнейшими европейскими покупателями российских удобрений в конце лета стали Польша (31% поставок в денежном выражении), Румыния (15%) и Испания (9%). В первую пятерку также вошли Словения (8%), Германия (7%) и Болгария (6%).
Россия является крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, обеспечивая 29% всех поставок. Кроме нее активно торгуют этим товаром с Европой такие страны, как Марокко (24%), Египет (7%), Алжир, Канада и Иордания (по 5%).
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