https://ria.ru/20241026/es-1980224702.html

ЕС сократил импорт удобрений из России

ЕС сократил импорт удобрений из России - РИА Новости, 26.10.2024

ЕС сократил импорт удобрений из России

Евросоюз после покупки удобрений у России на рекордную сумму в июле, в конце лета вновь перешел к снижению импорта, сократив объемы на 13% за месяц, до 173... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T09:06

2024-10-26T09:06

2024-10-26T09:06

экономика

россия

италия

финляндия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:130:3072:1857_1920x0_80_0_0_e4c0645feeaf282070776cfbe100da80.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Евросоюз после покупки удобрений у России на рекордную сумму в июле, в конце лета вновь перешел к снижению импорта, сократив объемы на 13% за месяц, до 173 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статслужбы. Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате тогда доля России в европейских закупках составила выше 30% впервые с марта 2022 года. По итогам августа ЕС вновь начал снижать закупки удобрений у страны, при этом шесть государств в составе объединения все-таки увеличили свой интерес к российскому товару. Самую заметную динамику среди них показали Италия, нарастившая покупки в 22 раза, до 7 миллионов евро, и Финляндия, увеличившая объемы покупок в восемь раз, до 1,8 миллиона евро. Крупнейшими европейскими покупателями российских удобрений в конце лета стали Польша (31% поставок в денежном выражении), Румыния (15%) и Испания (9%). В первую пятерку также вошли Словения (8%), Германия (7%) и Болгария (6%). Россия является крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, обеспечивая 29% всех поставок. Кроме нее активно торгуют этим товаром с Европой такие страны, как Марокко (24%), Египет (7%), Алжир, Канада и Иордания (по 5%).

https://ria.ru/20241023/udobreniya-1979494843.html

https://ria.ru/20241023/indija-1979459211.html

россия

италия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, италия, финляндия, евросоюз