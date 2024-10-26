https://ria.ru/20241026/ekonomika-1980214113.html
У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, заявили в Минфине
У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, заявили в Минфине - РИА Новости, 26.10.2024
У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, заявили в Минфине
У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, чтобы осознать новую реальность, которая требует перераспределения глобальных ресурсов и конкурентных... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:14
2024-10-26T07:14
2024-10-26T07:14
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, чтобы осознать новую реальность, которая требует перераспределения глобальных ресурсов и конкурентных позиций, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Те страны, которые раньше были развитые, им нужно воспринять новую реальность, но эта реальность очень тяжелая, она требует переосмысления, требует перераспределения глобальных ресурсов и конкурентных позиций", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Чебесков отметил, что от таких стран требуется "глубокая мудрость", чтобы осознать, что мир меняется. "Пока мы этой мудрости, к сожалению, не видим. Будем надеяться, что она придет", - заключил он.
https://ria.ru/20241025/instrument-1980150072.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, экономика
Россия, Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк, Экономика
У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, заявили в Минфине
Минфин: у развитых стран не хватает мудрости, чтобы осознать новую реальность