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На чемпионате "Битва роботов" в Екатеринбурге вспыхнул пожар - РИА Новости, 26.10.2024
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15:30 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/ekaterinburg-1980261323.html
На чемпионате "Битва роботов" в Екатеринбурге вспыхнул пожар
На чемпионате "Битва роботов" в Екатеринбурге вспыхнул пожар - РИА Новости, 26.10.2024
На чемпионате "Битва роботов" в Екатеринбурге вспыхнул пожар
Три робота загорелись на международном чемпионате "Битва роботов" в здании "Екатеринбург-Экспо" в Екатеринбурге, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:30
2024-10-26T15:30
происшествия
россия
екатеринбург
китай
максут шадаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Три робота загорелись на международном чемпионате "Битва роботов" в здании "Екатеринбург-Экспо" в Екатеринбурге, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Екатеринбурге на шоу загорелся робот. Во время развлекательного мероприятия загорелся зарядный блок электроробота в здании "Екатеринбург-Экспо", - говорится в сообщении ведомства. В МЧС уточнили, что спасатели потушили возгорание на 0,5 "квадратах", пострадавших нет. Спустя час ведомство вновь информировало о возгорании в "Экспо". "В рабочей зоне на улице загорелся еще один робот. Его самостоятельно потушила администрация. Развлекательное шоу превратилось в огненное", - заявили там. Спустя полчаса МЧС России выпустило релиз. "Воспламенение роботов в "Екатеринбург-Экспо" продолжается. Еще один робот загорелся прям на сцене. Его также потушила администрация", - говорится в тексте релиза. Второй тур ежегодного международного чемпионата "Битва роботов" проходит в субботу в Екатеринбурге. По данным властей, в соревнованиях принимают участие 43 команды из регионов России и пять команд из Китая, Индии, Казахстана и Ирана. Как отмечает департамент информационной политики Свердловской области, на чемпионате сейчас присутствует министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
https://ria.ru/20241026/pozhar-1980212034.html
https://ria.ru/20240805/robot-1964179081.html
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происшествия, россия, екатеринбург, китай, максут шадаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Китай, Максут Шадаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На чемпионате "Битва роботов" в Екатеринбурге вспыхнул пожар

На чемпионате в Екатеринбурге загорелись три робота

В Екатеринбурге во время битвы роботов на "Форуме будущего" вспыхнул пожар. Кадр видео очевидца
В Екатеринбурге во время битвы роботов на Форуме будущего вспыхнул пожар. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В Екатеринбурге во время битвы роботов на "Форуме будущего" вспыхнул пожар. Кадр видео очевидца
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Три робота загорелись на международном чемпионате "Битва роботов" в здании "Екатеринбург-Экспо" в Екатеринбурге, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В Екатеринбурге на шоу загорелся робот. Во время развлекательного мероприятия загорелся зарядный блок электроробота в здании "Екатеринбург-Экспо", - говорится в сообщении ведомства. В МЧС уточнили, что спасатели потушили возгорание на 0,5 "квадратах", пострадавших нет.
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Спустя час ведомство вновь информировало о возгорании в "Экспо". "В рабочей зоне на улице загорелся еще один робот. Его самостоятельно потушила администрация. Развлекательное шоу превратилось в огненное", - заявили там.
Спустя полчаса МЧС России выпустило релиз. "Воспламенение роботов в "Екатеринбург-Экспо" продолжается. Еще один робот загорелся прям на сцене. Его также потушила администрация", - говорится в тексте релиза.
Второй тур ежегодного международного чемпионата "Битва роботов" проходит в субботу в Екатеринбурге. По данным властей, в соревнованиях принимают участие 43 команды из регионов России и пять команд из Китая, Индии, Казахстана и Ирана. Как отмечает департамент информационной политики Свердловской области, на чемпионате сейчас присутствует министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
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