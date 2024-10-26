На чемпионате "Битва роботов" в Екатеринбурге вспыхнул пожар
На чемпионате в Екатеринбурге загорелись три робота
В Екатеринбурге во время битвы роботов на "Форуме будущего" вспыхнул пожар. Кадр видео очевидца
В Екатеринбурге во время битвы роботов на "Форуме будущего" вспыхнул пожар. Кадр видео очевидца
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Три робота загорелись на международном чемпионате "Битва роботов" в здании "Екатеринбург-Экспо" в Екатеринбурге, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В Екатеринбурге на шоу загорелся робот. Во время развлекательного мероприятия загорелся зарядный блок электроробота в здании "Екатеринбург-Экспо", - говорится в сообщении ведомства. В МЧС уточнили, что спасатели потушили возгорание на 0,5 "квадратах", пострадавших нет.
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Спустя час ведомство вновь информировало о возгорании в "Экспо". "В рабочей зоне на улице загорелся еще один робот. Его самостоятельно потушила администрация. Развлекательное шоу превратилось в огненное", - заявили там.
Спустя полчаса МЧС России выпустило релиз. "Воспламенение роботов в "Екатеринбург-Экспо" продолжается. Еще один робот загорелся прям на сцене. Его также потушила администрация", - говорится в тексте релиза.
Второй тур ежегодного международного чемпионата "Битва роботов" проходит в субботу в Екатеринбурге. По данным властей, в соревнованиях принимают участие 43 команды из регионов России и пять команд из Китая, Индии, Казахстана и Ирана. Как отмечает департамент информационной политики Свердловской области, на чемпионате сейчас присутствует министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
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