https://ria.ru/20241026/ekaterinburg-1980261323.html

На чемпионате "Битва роботов" в Екатеринбурге вспыхнул пожар

На чемпионате "Битва роботов" в Екатеринбурге вспыхнул пожар - РИА Новости, 26.10.2024

На чемпионате "Битва роботов" в Екатеринбурге вспыхнул пожар

Три робота загорелись на международном чемпионате "Битва роботов" в здании "Екатеринбург-Экспо" в Екатеринбурге, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T15:30

2024-10-26T15:30

2024-10-26T15:30

происшествия

россия

екатеринбург

китай

максут шадаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Три робота загорелись на международном чемпионате "Битва роботов" в здании "Екатеринбург-Экспо" в Екатеринбурге, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Екатеринбурге на шоу загорелся робот. Во время развлекательного мероприятия загорелся зарядный блок электроробота в здании "Екатеринбург-Экспо", - говорится в сообщении ведомства. В МЧС уточнили, что спасатели потушили возгорание на 0,5 "квадратах", пострадавших нет. Спустя час ведомство вновь информировало о возгорании в "Экспо". "В рабочей зоне на улице загорелся еще один робот. Его самостоятельно потушила администрация. Развлекательное шоу превратилось в огненное", - заявили там. Спустя полчаса МЧС России выпустило релиз. "Воспламенение роботов в "Екатеринбург-Экспо" продолжается. Еще один робот загорелся прям на сцене. Его также потушила администрация", - говорится в тексте релиза. Второй тур ежегодного международного чемпионата "Битва роботов" проходит в субботу в Екатеринбурге. По данным властей, в соревнованиях принимают участие 43 команды из регионов России и пять команд из Китая, Индии, Казахстана и Ирана. Как отмечает департамент информационной политики Свердловской области, на чемпионате сейчас присутствует министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

https://ria.ru/20241026/pozhar-1980212034.html

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екатеринбург

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, екатеринбург, китай, максут шадаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)