https://ria.ru/20241026/dtp-1980254025.html
В ДТП в Волгоградской области погибли ребенок и взрослый
В ДТП в Волгоградской области погибли ребенок и взрослый - РИА Новости, 26.10.2024
В ДТП в Волгоградской области погибли ребенок и взрослый
При столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области погибли ребенок и взрослый, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:26
2024-10-26T14:26
2024-10-26T15:34
происшествия
волгоградская область
калачевский район
авто
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ВОЛГОГРАД, 26 окт — РИА Новости. При столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области погибли ребенок и взрослый, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону."В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомашины "Лада-Приора" и пассажир ВАЗ-2106 скончались до приезда скорой медицинской помощи", — уточнили в ведомстве.Там рассказали, что в субботу утром в Калачевском районе при выезде на трассу Червленое — Калач-на-Дону автомобиль "Лада-Приора" не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2106.Водителя "Приоры" и семь пассажиров "шестерки" доставили в медучреждение.По информации СУ СКР по Волгоградской области, в ДТП погибли 12-летний мальчик и женщина. По версии следствия, водители обеих машин не имели прав на управление автомобилем. Возбуждено уголовно по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством".
https://ria.ru/20241024/dtp-1979799495.html
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волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, калачевский район, авто
Происшествия, Волгоградская область, Калачевский район, Авто
В ДТП в Волгоградской области погибли ребенок и взрослый
В ДТП в Волгоградской области погибли ребенок и взрослый, 8 человек пострадали
ВОЛГОГРАД, 26 окт — РИА Новости.
При столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области погибли ребенок и взрослый, сообщила
пресс-служба ГУ МВД по региону.
«
"В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомашины "Лада-Приора" и пассажир ВАЗ-2106 скончались до приезда скорой медицинской помощи", — уточнили в ведомстве.
Там рассказали, что в субботу утром в Калачевском районе при выезде на трассу Червленое — Калач-на-Дону автомобиль "Лада-Приора" не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2106.
Водителя "Приоры" и семь пассажиров "шестерки" доставили в медучреждение.
По информации СУ СКР по Волгоградской области, в ДТП погибли 12-летний мальчик и женщина. По версии следствия, водители обеих машин не имели прав на управление автомобилем.
Возбуждено уголовно по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством".