https://ria.ru/20241026/draka-1980292507.html

В подмосковном Пушкине произошла массовая драка

В подмосковном Пушкине произошла массовая драка - РИА Новости, 26.10.2024

В подмосковном Пушкине произошла массовая драка

Массовая драка произошла в подмосковном Пушкине, прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, сообщила прокуратура Московской области в своем... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T20:23

2024-10-26T20:23

2024-10-26T21:45

происшествия

пушкин

московская область (подмосковье)

прокуратура московской области

пушкино

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Массовая драка произошла в подмосковном Пушкине, прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале."Предварительно установлено, что сегодня около 6 часов вечера поступило сообщение в полицию о массовой драке в городском парке города Пушкино... Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств", - говорится в сообщении.Позже в субботу глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что отправила видео массовой драки в подмосковном городе Пушкино в прокуратуру.По словам Мизулиной, произошла "некая разборка подростков", обе стороны конфликта позвали на подмогу друзей, пришло порядка 150 человек.

https://ria.ru/20241022/delo-1979264326.html

пушкин

московская область (подмосковье)

пушкино

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пушкин, московская область (подмосковье), прокуратура московской области, пушкино, екатерина мизулина, лига безопасного интернета