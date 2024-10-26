https://ria.ru/20241026/draka-1980292507.html
В подмосковном Пушкине произошла массовая драка
В подмосковном Пушкине произошла массовая драка - РИА Новости, 26.10.2024
В подмосковном Пушкине произошла массовая драка
Массовая драка произошла в подмосковном Пушкине, прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, сообщила прокуратура Московской области в своем... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:23
2024-10-26T20:23
2024-10-26T21:45
происшествия
пушкин
московская область (подмосковье)
прокуратура московской области
пушкино
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Массовая драка произошла в подмосковном Пушкине, прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале."Предварительно установлено, что сегодня около 6 часов вечера поступило сообщение в полицию о массовой драке в городском парке города Пушкино... Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств", - говорится в сообщении.Позже в субботу глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что отправила видео массовой драки в подмосковном городе Пушкино в прокуратуру.По словам Мизулиной, произошла "некая разборка подростков", обе стороны конфликта позвали на подмогу друзей, пришло порядка 150 человек.
https://ria.ru/20241022/delo-1979264326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пушкин, московская область (подмосковье), прокуратура московской области, пушкино, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Происшествия, Пушкин, Московская область (Подмосковье), Прокуратура Московской области, Пушкино, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
В подмосковном Пушкине произошла массовая драка
Массовая драка произошла в Пушкине, прокуратура устанавливает обстоятельства