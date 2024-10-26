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В подмосковном Пушкине произошла массовая драка - РИА Новости, 26.10.2024
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20:23 26.10.2024 (обновлено: 21:45 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/draka-1980292507.html
В подмосковном Пушкине произошла массовая драка
В подмосковном Пушкине произошла массовая драка - РИА Новости, 26.10.2024
В подмосковном Пушкине произошла массовая драка
Массовая драка произошла в подмосковном Пушкине, прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, сообщила прокуратура Московской области в своем... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:23
2024-10-26T21:45
происшествия
пушкин
московская область (подмосковье)
прокуратура московской области
пушкино
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Массовая драка произошла в подмосковном Пушкине, прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале."Предварительно установлено, что сегодня около 6 часов вечера поступило сообщение в полицию о массовой драке в городском парке города Пушкино... Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств", - говорится в сообщении.Позже в субботу глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что отправила видео массовой драки в подмосковном городе Пушкино в прокуратуру.По словам Мизулиной, произошла "некая разборка подростков", обе стороны конфликта позвали на подмогу друзей, пришло порядка 150 человек.
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происшествия, пушкин, московская область (подмосковье), прокуратура московской области, пушкино, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Происшествия, Пушкин, Московская область (Подмосковье), Прокуратура Московской области, Пушкино, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
В подмосковном Пушкине произошла массовая драка

Массовая драка произошла в Пушкине, прокуратура устанавливает обстоятельства

© СоцсетиМассовая драка в подмосковном Пушкине
Массовая драка в подмосковном Пушкине - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Соцсети
Массовая драка в подмосковном Пушкине
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Массовая драка произошла в подмосковном Пушкине, прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.
«
"Предварительно установлено, что сегодня около 6 часов вечера поступило сообщение в полицию о массовой драке в городском парке города Пушкино... Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств", - говорится в сообщении.
Позже в субботу глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что отправила видео массовой драки в подмосковном городе Пушкино в прокуратуру.
По словам Мизулиной, произошла "некая разборка подростков", обе стороны конфликта позвали на подмогу друзей, пришло порядка 150 человек.
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ПроисшествияПушкинМосковская область (Подмосковье)Прокуратура Московской областиПушкиноЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
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