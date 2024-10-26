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В Донецке задержали россиянку, готовившую покушение на руководителя ГУФСИН - РИА Новости, 27.10.2024
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21:48 26.10.2024 (обновлено: 01:02 27.10.2024)
https://ria.ru/20241026/donetsk-1980300311.html
В Донецке задержали россиянку, готовившую покушение на руководителя ГУФСИН
В Донецке задержали россиянку, готовившую покушение на руководителя ГУФСИН - РИА Новости, 27.10.2024
В Донецке задержали россиянку, готовившую покушение на руководителя ГУФСИН
Сотрудниками ФСБ в Донецке задержана россиянка, готовившая покушение на одного из руководителей ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике, сообщили РИА... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-26T21:48
2024-10-27T01:02
россия
донецкая народная республика
донецк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Сотрудниками ФСБ в Донецке задержана россиянка, готовившая покушение на одного из руководителей ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. Как рассказали в ведомстве, жительница Волновахи по заданию СБУ полгода следила за сотрудником правоохранительных органов, самостоятельно изготовила взрывное устройство и собиралась дистанционно подорвать его с помощью радиосвязи.Задержали женщину в Донецке сотрудники ФСБ.В отношении задержанной планируется принять процессуальное решение.
https://ria.ru/20241026/zaklyuchennye-1980256631.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
В Донецке задержали россиянку, готовившую покушение на руководителя ГУФСИН

ФСБ в Донецке задержала россиянку, готовившую покушение на руководителя ГУФСИН

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Сотрудниками ФСБ в Донецке задержана россиянка, готовившая покушение на одного из руководителей ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР.
Как рассказали в ведомстве, жительница Волновахи по заданию СБУ полгода следила за сотрудником правоохранительных органов, самостоятельно изготовила взрывное устройство и собиралась дистанционно подорвать его с помощью радиосвязи.
Задержали женщину в Донецке сотрудники ФСБ.
В отношении задержанной планируется принять процессуальное решение.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
Вчера, 14:45
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
 
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