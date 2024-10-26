https://ria.ru/20241026/donetsk-1980300311.html

В Донецке задержали россиянку, готовившую покушение на руководителя ГУФСИН

В Донецке задержали россиянку, готовившую покушение на руководителя ГУФСИН - РИА Новости, 27.10.2024

В Донецке задержали россиянку, готовившую покушение на руководителя ГУФСИН

Сотрудниками ФСБ в Донецке задержана россиянка, готовившая покушение на одного из руководителей ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике, сообщили РИА... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-26T21:48

2024-10-26T21:48

2024-10-27T01:02

россия

донецкая народная республика

донецк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Сотрудниками ФСБ в Донецке задержана россиянка, готовившая покушение на одного из руководителей ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. Как рассказали в ведомстве, жительница Волновахи по заданию СБУ полгода следила за сотрудником правоохранительных органов, самостоятельно изготовила взрывное устройство и собиралась дистанционно подорвать его с помощью радиосвязи.Задержали женщину в Донецке сотрудники ФСБ.В отношении задержанной планируется принять процессуальное решение.

https://ria.ru/20241026/zaklyuchennye-1980256631.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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россия, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия