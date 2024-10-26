https://ria.ru/20241026/dolgikh-1980198680.html
Экс-замглавкома МВД Долгих добавили статью об отмывании денег или имущества
Экс-замглавкома МВД Долгих добавили статью об отмывании денег или имущества - РИА Новости, 26.10.2024
Экс-замглавкома МВД Долгих добавили статью об отмывании денег или имущества
Бывшему заместителю начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игорю Долгих, помимо статьи о получении... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T01:54
2024-10-26T01:54
2024-10-26T02:21
происшествия
россия
игорь долгов
коррупция
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Бывшему заместителю начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игорю Долгих, помимо статьи о получении взятки, вменили легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Долгих И.С. задержан 16.11.2022,… в тот же день ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ, а 2.04.2024 предъявлено новое обвинение по пунктам "а, б" части 4 статьи 174.1, части 6 статьи 290 УК РФ", — сказано в документах. Согласно Уголовному кодексу РФ, предъявленная фигуранту статья — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным в результате совершения преступления организованной группой в особо крупном размере.Игоря Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.
https://ria.ru/20241025/sud-1979952648.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, игорь долгов, коррупция
Происшествия, Россия, Игорь Долгов, Коррупция
Экс-замглавкома МВД Долгих добавили статью об отмывании денег или имущества
Экс-замглавкома МВД Долгих обвинили в отмывании денег и имущества
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Бывшему заместителю начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игорю Долгих, помимо статьи о получении взятки, вменили легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Долгих И.С. задержан 16.11.2022,… в тот же день ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ
, а 2.04.2024 предъявлено новое обвинение по пунктам "а, б" части 4 статьи 174.1, части 6 статьи 290 УК РФ", — сказано в документах.
Согласно Уголовному кодексу РФ, предъявленная фигуранту статья — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным в результате совершения преступления организованной группой в особо крупном размере.
Игоря Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.