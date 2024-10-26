При обстреле Горловки пострадали четверо детей
В Горловке при применении военными ВСУ кассетных боеприпасов ранены 4 детей
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ Горловки кассетными боеприпасами
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Горловки кассетными боеприпасами. Архивное фото
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ГОРЛОВКА (ДНР), 26 окт - РИА Новости. В Горловке при применении украинскими военными кассетных боеприпасов ранения получили по меньшей мере четверо детей, рассказала журналистам очевидец происшествия.
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"Сначала был легкий (взрыв), а потом был типа как прилет, но что-то такое раскатистое. Побили машины - пять машин сильно, остальные незначительно. Кричали люди, звали скорую, была перебита газовая труба. Ранены две взрослые женщины и четверо детей-подростков, это именно тех, которых отвезли. Они были вот здесь, во дворе, а кто-то отказался (от госпитализации)", - рассказала очевидец происшествия.
На месте обстрела продолжают оставаться неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы. Некоторые местные жители решили оставаться на улице, чтобы предупреждать людей о возможной опасности.
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"Услышали взрыв, падение чего-то большого. Потом лично видела здесь на волейбольном поле взрывы, как после фейерверков. Мы убежали и спрятались в коридоре, и через секунду что-то взорвалось и повредило нам стекло. Вот лежит "колокольчик", мы уже караулим три часа, людей отправляем, чтобы они не ходили тут", - поделилась владелец одной из поврежденных квартир Наталья Весько.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем telegram-канале, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница, еще шесть мирных граждан, в том числе дети, получили ранения в результате обстрела жилмассива "Строитель".
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