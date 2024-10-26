https://ria.ru/20241026/deti-1980307989.html

При обстреле Горловки пострадали четверо детей

При обстреле Горловки пострадали четверо детей - РИА Новости, 26.10.2024

При обстреле Горловки пострадали четверо детей

В Горловке при применении украинскими военными кассетных боеприпасов ранения получили по меньшей мере четверо детей, рассказала журналистам очевидец... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T23:38

2024-10-26T23:38

2024-10-26T23:38

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в мире

горловка

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вооруженные силы украины

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ГОРЛОВКА (ДНР), 26 окт - РИА Новости. В Горловке при применении украинскими военными кассетных боеприпасов ранения получили по меньшей мере четверо детей, рассказала журналистам очевидец происшествия. "Сначала был легкий (взрыв), а потом был типа как прилет, но что-то такое раскатистое. Побили машины - пять машин сильно, остальные незначительно. Кричали люди, звали скорую, была перебита газовая труба. Ранены две взрослые женщины и четверо детей-подростков, это именно тех, которых отвезли. Они были вот здесь, во дворе, а кто-то отказался (от госпитализации)", - рассказала очевидец происшествия. На месте обстрела продолжают оставаться неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы. Некоторые местные жители решили оставаться на улице, чтобы предупреждать людей о возможной опасности. "Услышали взрыв, падение чего-то большого. Потом лично видела здесь на волейбольном поле взрывы, как после фейерверков. Мы убежали и спрятались в коридоре, и через секунду что-то взорвалось и повредило нам стекло. Вот лежит "колокольчик", мы уже караулим три часа, людей отправляем, чтобы они не ходили тут", - поделилась владелец одной из поврежденных квартир Наталья Весько. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем telegram-канале, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница, еще шесть мирных граждан, в том числе дети, получили ранения в результате обстрела жилмассива "Строитель". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241001/mat-1975630209.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

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Наталья Макарова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол